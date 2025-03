KKBOX 風雲榜演唱會4月19日高雄巨蛋開唱 科科科技釋3亮點

KKBOX母集團科科科技(KKCompany)12日宣布,旗下音樂串流平台KKBOX年度盛會「第20屆KKBOX風雲榜」即將在4月19日於高雄巨蛋登場,在倒數一個月前夕率先曝光獨家表演、夢幻共演卡司、戶外舞台市集等三大亮點內容為活動暖身,其中不僅風雲大使蔡健雅將為首次KKBOX風雲榜表演獻出獨家橋段,全新公布的5組限定共演組合更令粉絲驚喜連連,此外再搭配全新戶外舞台及風格市集,讓民眾從早到晚視聽饗宴不間斷,打造2025上半年最強音樂盛典!

KKBOX 風雲榜 5 大獨家「共演」組合搶先曝光!風雲大使蔡健雅預告獻獨家橋段

第20屆KKBOX風雲榜於上月釋出18組海內外重磅級卡司名單,今(12)日再揭曉更多表演內容,其中出道 25 年獲獎無數的金曲歌后蔡健雅,不僅首次獲得 KKBOX 年度百大風雲歌手殊榮,更以「風雲大使」身分首次參加風雲榜演唱會,將於活動當天以經典金曲加新歌方式融合成獨特的「蔡式音樂串燒」,和樂迷分享自己的生活觀點及對人生的感悟。此外KKBOX也公開5組驚喜共演組合,包括華納同門師兄妹温嵐與 MARZ23 將首度同台帶來經典男女對唱搖滾歌曲,天團玖壹壹破天荒首次「擴編」揪「麻吉」高爾宣OSN 及派偉俊共組限定男團大展人氣魅力。

另外,去年合作〈一起寂寞〉並登上 KKBOX 年度發行華語單曲 Top 10 的邱鋒澤與艾薇將現場再現情歌,同時邱鋒澤與黃偉晉也將在風雲榜合體帶來特別演出。此外 KKBOX 風雲榜歷年來持續結合科技打造創新展演型態,今年也將邀請情歌天后丁噹攜手神秘嘉賓帶來突破性演出。

20周年規模再擴大!戶外舞台 x 風格市集 打造音樂生活祭

慶祝 20 周年,今年 KKBOX 風雲榜演唱會也擴大規模,於當日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦周邊活動,包括搭設「萌芽舞台」及「綻放市集」營造全天音樂祭氛圍。「萌芽舞台」將於 13:00 至 16:00由多組高雄樂團輪番上陣展現在地音樂能量,包括由高雄市政府青年局「高速青春計畫」培育的新聲樂團宇宙資料庫、鯊魚娃娃機、聽聽就好,以及同樣是高雄發跡的普通隊長 Captain Ordinary和淺堤 Shallow Levée,並邀請超人氣樂團芒果醬 Mango Jump 擔任壓軸表演嘉賓。

至於「綻放市集」則將在當天12:30至20:00同步於高雄巨蛋戶外廣場登場,攜手高雄在地單位弗金.森市集,打造集結質感手作文創、時尚選品、甜點輕食等數十家特色品牌的生活市集。此外呼應「綻放」主題,現場也另與知名品牌 CIAO! Flower Design 巧偶花藝合作打造戶外拍照牆,透過細膩花材選擇與藝術巧思展現音樂能量的蓄積與盛開,邀請廣大歌迷到場打卡響應。

最後進場機會!索票特別企劃限量推出,串聯無損音質打造極致音樂體驗

第20屆KKBOX風雲榜將於3月21日12:00推出最後一波索票特別企劃,並結合無損音質功能,讓樂迷從日常聆聽到親臨演唱會現場,無縫串聯極致音樂體驗。凡是從未購買過無損音質方案的用戶,只要於活動期間訂閱 KKBOX 無損音質730天個人方案,即可獲得風雲榜演唱會雙人門票,限量200組售完即止!此外,活動前已加入無損音質方案的用戶也可自3月20日14:00至3月26日23:59到官網登記參加門票抽獎(10組)。

KKBOX風雲榜演唱會當天精彩演出將同步在KKBOX官方YouTube頻道、Facebook粉絲頁 LIVE 線上直播,並於公共電視、TVBS、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY等電視及網路平台播出。海外觀眾也可透過KKBOX HK / MY / SG Facebook、KKBOX HK YouTube,以及新加坡vibes by 8world Facebook、Mediacorp YES 933廣播電台等平台收看。