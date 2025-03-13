《命中註定那頭鵝》314上檔 林奕嵐詹懷雲首映會大跳企鵝求愛舞

《命中註定那頭鵝》鼓勵勇敢追愛追夢 納豆：我就是勇敢代名詞。圖／台北双喜電影提供

林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造，聯合數位文創共同出品， 3/14白色情人節全台上映！12日晚間舉辦首映會，監製劉宛玲、陳郁佳、陳永雄和導演楊宥瑜率領男女主角及納豆、陳華、陽靚、段鈞豪、李雪、葉子綺等演員出席，現場大跳「企鵝求愛舞」，笑聲，尖叫聲不斷。

本片未演先轟動，劇組囊括5項「第一」，新銳導演楊宥瑜從電影製片「中年轉職」第一次執導長片的作品，由破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作出品，從拍攝到去年獲選高雄電影節開幕片，一路鴻運當頭，不僅是金馬男配角納豆中風病癒復出的第一部電影；也是校園天后陳華跨足大銀幕的第一部作品；女主角林奕嵐在確定參演後獲得金鐘獎，《命中註定那頭鵝》是她升格金鐘新人後第一部電影；更是男主角詹懷雲去年底因影集《影后》爆紅後，第一部和觀眾見面的作品。誓言上映後衝上票房第一，票房破5,000萬舉辦釣蝦場慶功宴，重現詹懷雲烤蝦的英姿！

首映會一開始，由陳華演唱她為電影創作的主題曲〈你已經替我決定了〉，除了主要演員分享拍攝期間的難忘回憶、做過最勇敢的事，還事先邀請老師設計企鵝告白舞，由林奕嵐、詹懷雲示範，鼓勵有愛的人們都能敢愛敢告白、為愛企鵝（鍥而）不捨。「企鵝求愛舞」簡單易學，在IG、Youtube、Tik Tok上都有音樂和影片，歡迎影迷朋友來挑戰。

詹懷雲近期有不同的作品陸續推出，會不會擔心自己打自己？他表示：「這不是我能決定的事情，所以我還好，我已經努力做好了我該做的，希望大家要多多支持《命中註定那頭鵝》。聯訪時媒體記者拱他慶功宴「脫衣烤蝦」，或是半裸教學浮潛，他開玩笑回應：「那我還要抹嬰兒油。」

新婚的納豆被問婚後生活跟婚前有什麼不一樣，以及白色情人節怎麼過？他說：「沒有什麼不一樣，本來就在一起久了⋯⋯白色情人節，不就是要《看命中註定那頭鵝》嗎？」已經看過兩遍的他努力催票，也帶著依依進場三刷。

片中林奕嵐飾演的「月鵝」為了追求愛情與夢想勇往直前，主要演員們對於自己為了夢想做過最勇敢的決定，都異口同聲表示「踏入演藝圈」。詹懷雲說：「做演員很好玩也很辛苦，可以體驗不同人的人生，打擊肯定是有的，但沒關係，都會過去的。」林奕嵐說：「我覺得自己進入演藝圈就滿勇敢的，堅持下去也算勇敢吧，跟月鵝的執著滿像的。」曾獲台北電影獎影后的陽靚也說：「演員是很自虐的行業，敢當演員的人都很勇敢，所以我回頭看自己，目前最勇敢的事情就是這一個。」

《命中註定那頭鵝》主演包括林奕嵐、詹懷雲、納豆、陽靚、陳華等實力派演員。電影以企鵝「一生只愛一頭鵝」的情感觀點為靈感，探討「愛情究竟是命中註定，還是需要勇敢追愛」的議題，敘事風格幽默輕快，電影將於3月14日全台上映。