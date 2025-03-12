2025年首場原創玩藝展 3月21至23日松菸三號倉庫隆重登場

MANIAC COLLECTIONS執行委員會攜手 愛手創 與 Connect-Asia (JP) 共同打造全新展覽 —— 原創玩藝展，即將於2025年3月21日(五) 至 3月23日(日)在松山文創園區3號倉庫盛大登場，歡迎所有熱愛創作、收藏與玩具文化的朋友，一同來探索這場原創藝術盛會！

原創玩藝展-集結70+組 海外創作品牌

原創玩藝展邀請超過70組來自日泰韓港台等地的藝術家、插畫師、原創IP創作者，帶來插畫、原創IP、獨特玩偶等多元風格，帶來獨具風格的創意作品！

本次展覽邀請到日本潮流公仔 PLUGMAN、療癒系可愛娃娃 PEPOTARO、韓國人氣公仔品牌 KOREAN TOYS TRIO，以及泰國獨特設計的 VECTOR FIGURE 等特色品牌。此外，台灣代表品牌 YeiTao、The Little Buby 等等也將一同亮相，共同展現原創設計與跨文化創意火花的魅力，及最前衛的原創視野！ 快來瞧瞧有哪些活動亮點吧！

圖/MANIAC COLLECTIONS執行委員會 @pepotaro_zakka

圖/MANIAC COLLECTIONS執行委員會 @chi_bee.official

更令人期待的是，多個擁有鮮明風格的插畫品牌也將驚喜登場，其中包括日本 chi-bee、泰國 MeMiann Studio、香港 KURA，以及台灣 哩喔Rio.ouo 等，帶來各式風格獨具的視覺創作，為展覽增添更多藝術能量！

圖/MANIAC COLLECTIONS執行委員會。Gas Arts Studio

除了多個插畫品牌現身會場外，這次更特別邀請四個知名似顏繪品牌共同參展，包括 Gas Arts Studio、Bess Draws、熊大福 以及 #讓我畫你，為參觀者提供專屬的似顏繪服務，將當日的美好瞬間化為獨一無二的畫作，帶走一份專屬於自己的回憶。

原創玩藝展 - 藝術家現場繪畫特區

展覽特別邀請七位藝術家即興進行 Live Painting，包括來自台灣的TinaHsiehArt688668與角落的諾比，以及來自日本的 荒田朝陽、AKI、yojibee、mamorie_michihiro 和 ERI KAWASAKI。參觀者將有機會近距離欣賞藝術作品的誕生過程，感受創作的魅力，並與藝術家們交流互動，深入了解他們的創作理念。

原創玩藝展 - 創作者分享會

多位來自海外及本地的創作者將親臨現場，與大家分享他們的創作經驗與故事，讓觀眾能夠深入了解他們的心路歷程，感受每件作品背後的獨特靈感與情感。

圖/MANIAC COLLECTIONS執行委員會 @maniac_collections

原創玩藝展 - 活動特備贈品

活動現場特別設置了主視覺打卡區，讓參觀者能夠捕捉美好瞬間，留下難忘回憶。此外，還安排了精彩的音樂表演，為現場增添氛圍，讓大家在欣賞各式創意作品的同時，也能沉浸於愉悅的音樂之中。

值得一提的是，本次活動更準備了精美的小禮物，無論是預售票購買者或現場購票者，都能獲得專屬的限定驚喜，讓每一位參與者都能帶著滿滿的收穫與回憶離開。

「𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐂 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 原創玩藝展」已開始販售預售票，更多資訊請參考活動頁面。購票請上 udn售票網 。

\ 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐂 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 原創玩藝展 /

活動地點｜松山文創園區 3號倉庫

活動期間｜2025年03月21日(五) - 03月23日(日) 11:00-19:00

主辦單位｜ MANIAC COLLECTIONS 執行委員會

協辦單位｜ 欣宸國際股份有限公司-愛手創、日本Connect-Asia Tokyo、香港賞想文創、韓國mafia_sigle_house