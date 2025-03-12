春季出遊怎麼玩？踏青、環島、賞花 10大人氣活動一次看

春日玩樂GO！

春回大地，萬象更新！隨著嚴寒過去，溫暖和生機逐漸甦醒，正是規劃春季旅遊的最佳時機！無論是踏青賞花、參與音樂祭，還是來一場放鬆身心的露營之旅，春天總能帶來無限的樂趣與驚喜。從北到南，台灣各地都有豐富的活動與景點，讓人盡情享受春季的美好。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查了近一年來網路討論度最高的春季旅遊十大人氣活動，為你提供最熱門的旅遊靈感！無論你是喜歡自然風光，還是偏愛文化體驗，都能找到適合自己的春季旅遊方式。趁著春光正好，來一場屬於你的春季冒險吧！

No.10 藝術展演

誰說春季旅遊一定要在戶外呢？有時候待在室內欣賞書畫展覽，陶冶性情的同時也能增廣見聞，絕對是旅遊的好選擇！新北市政府於2024年12月宣布，新北市美術館將在2025年4月25日正式開館。這座美術館以金屬鋁管打造外觀，主體建築為地上8層及地下3層，館內設有5大展場。其中，三樓展場挑高11米，能靈活搭配多樣化的展覽需求；六樓展場則挑高7米，並採用無落柱設計，讓參觀者感受寬敞空間與光影交錯的藝術氛圍，無論是欣賞作品還是打卡拍照，都充滿藝術氛圍！目前開館展覽正在規劃中，預計推出「國際策劃展」、「典藏研究展」、「跨世代創作團體展」和「親子共創展」等多元主題，適合不同年齡層的觀眾參與。

No.9 登山

揮別連日的冬雨，溫暖又有朝氣的春天正是登山的好時節！不僅能強身健體，沿途還能欣賞春暖花開的美景，讓人身心都充滿活力。《網路溫度計DailyView》過去曾盤點「台北十大人氣步道群」，其中「貓空步道群」、「象山步道群」等都是深受歡迎的登山勝地，路線平易近人，適合新手嘗試。隨著十二節氣中的驚蟄過去，許多野生動物和昆蟲從冬眠中甦醒，山區的蛇類也開始頻繁出沒。為了安全起見，建議大家登山時穿著長筒皮鞋及長褲，並在進入草叢前先用登山杖左右撥動，以「打草驚蛇」的方式減少被毒蛇咬傷的機會，確保旅途平安順利！

No.8 永續活動

你有聽過宜蘭綠色博覽會（綠博）嗎？這是由宜蘭縣政府每年春天舉辦的永續盛會，以農業生活、生態保育、永續未來為主軸，每年吸引約30到40萬遊客參與。每一屆綠博的場館和展區都獨具特色，其中在2024年綠博曾設置「叢林飛索」活動，由大人踩動腳踏車驅動設施，讓小朋友順著軌道滑行，感受飛翔的快感。這項活動被網友分享至臉書後，單日便創下418筆網路聲量，網友們紛紛表示「太好玩了！就是費體力！」、「今年可以帶孩子去玩玩」、「不錯哦！小孩玩樂，父母運動」。

今年宜蘭綠色博覽會將於3月29日至5月11日在蘇澳武荖坑風景區舉行，主題為「永續未來、從心開始」，旨在打造「INCLUSIVE WORLD 共融世界」。本屆將展出16個水陸域展區，涵蓋淨零負碳、育森護海、食農教育等議題，並推出16項遊戲設施、1項實境解謎遊戲及1齣主題戲劇，適合全家同樂。

No.7 露營

在城市裡忙碌奔波久了，許多人都渴望在春天來臨時，找到一片能放鬆身心的大自然天地，而露營正是不錯的選擇！白天，你可以在山林間悠閒漫步，呼吸新鮮空氣，感受大自然的寧靜與美好；夜晚，則能與夥伴圍坐在營火旁，暢聊人生趣事，享受星空下的溫馨時光。

不過提起露營，繁瑣的準備工作常常讓人望而卻步。別擔心，近年來興起的「懶人露營」正能解決這個煩惱！無論是豪華帳篷、設備齊全的營區，還是貼心的餐飲服務，都能讓你免去準備的麻煩，無負擔地親近大自然。《網路溫度計DailyView》過去曾盤點「十大網友最愛懶人露營聖地」，如果你正計畫來一場春天的露營之旅，不妨參考這些推薦地點，為自己安排一場放鬆又難忘的戶外假期吧！

No.6 音樂祭

春天，不僅是萬物復甦、百花盛開的季節，更是音樂祭熱鬧登場的時刻！每年春天，台灣各地都會舉辦大大小小的音樂盛會，像是大港開唱、高雄櫻花季、台灣祭、屏東三大日音樂祭等，吸引無數樂迷共襄盛舉。無論是搖滾、民謠還是電子音樂，音樂祭總能讓人沉浸在音符的海洋中，感受節奏帶來的純粹快樂。

今年高雄櫻花季可以說是眾星雲集，除了有動力火車、八三夭、孫盛希、陳勢安、理想混蛋等華語樂壇知名歌手，還特別邀請了韓國歌手李泳知、鄭恩地，以及重磅嘉賓「金秀賢」！消息一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「期待！！得揪團去高雄」、「這次真的太強了，竟然請到秀賢」、「白女婿我來了」。

隨著氣溫回升，陽光灑落大地，許多人選擇騎著單車或開著車，踏上環島之旅，探索台灣各地的美景與文化。沿途品嚐在地美食、與當地人交流，或是隨性地停下來欣賞風景，都是環島獨有的魅力。就連啦啦隊女神李多慧也在2024年11月挑戰了4天騎機車環島的計畫，雖然最想去的埔里、太魯閣因路況受阻未能成行，但能與好友們一起完成環島目標，讓她感到十分開心。

目前台灣主流的機車環島路線多以「逆時針環島」為主，從都市景觀出發，逐漸轉移到郊區山林，最後沿著花東海岸的美景返回終點，為旅程畫下完美句點。提醒大家，出發環島前除了確保機車狀況良好、留意路況與天氣變化外，也應特別注意自身安全，避免疲勞駕駛。建議每2小時停下來休息一次，並盡量避開午夜至凌晨時段騎行。如果感到疲累，應立即停車休息，切勿硬撐，才能讓環島之旅既安全又盡興！

No.4 野餐

天氣這麼好，當然要把握機會和家人朋友一起到戶外享受野餐的樂趣！帶上野餐墊和精心準備的美食，找一片綠意盎然的草地，就能度過一個悠閒的午後。最近在各大社群平台上，也可以看到各縣市有大大小小的野餐日活動，像是台北市的「台北花伴野餐」、新北市的「未來親子野餐日」、嘉義市的「潮風鈴－野餐音樂市集」等，吸引許多人參與。如果你正在煩惱該準備什麼食物，不妨參考《網路溫度計DailyView》過去整理的「野餐必帶十大餐點」，從零食、蛋糕、三明治到飯糰應有盡有！

No.3 郊外踏青

既然春天來了，那就別待在家裡了，一起到戶外擁抱大自然吧！許多人會到郊外踏青，呼吸新鮮空氣，感受大地的生機勃勃。而休閒農場更是熱門的去處，不僅能親近動物、體驗農事活動，還能品嚐新鮮的農產品，享受親手採摘的樂趣。無論是帶孩子認識自然，還是與朋友一起放鬆身心，休閒農場都能帶來滿滿的歡笑與回憶。

其中，「清境農場」是《網路溫度計DailyView》「休閒農場」口碑聲量排行榜的月榜季軍，深受遊客喜愛。這裡有遼闊的草原、可愛的綿羊秀，還能欣賞壯麗的山景，絕對是踏青的好去處，「來清境農場來踏青，好療癒」、「地大風景漂亮，羊咩咩親人可愛」、「很適合全家旅遊，情侶出遊」、「綿羊跟馬術秀都很好看，可以在這裡待上一整天」。

No.2 宗教祭典

大甲媽祖遶境進香被譽為世界三大宗教活動之一，是台灣重要的民俗盛事，每年於農曆元月15日（元宵節）擲筊確定日程。今年大甲媽祖遶境進香將於4月4日晚間10時45分起駕，展開為期九天八夜的行程。台中大甲鎮瀾宮在臉書上公布消息後，隨即吸引大批民眾留言預祝活動圓滿成功，單日網路聲量更累積超過448筆。

大甲媽祖遶境進香程駐駕廟宇包括彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮等，來回徒步長達340公里，規模非常盛大；有興趣參與的信徒，只需直接跟上隊伍即可。不過，由於隨行信眾眾多，參與者需自行安排食宿，建議提前規劃。

No.1 賞花

常聽聞「春暖花開」，那春天來了怎麼能錯過賞花的好時機呢？每年春天，許多人都會趁著花季來臨，前往武陵農場欣賞盛開的櫻花，感受粉紅花海的浪漫氛圍。從紅粉佳人、太平山櫻到八重櫻，各式品種的櫻花在藍天綠地的映襯下，形成一幅絕美的自然畫卷，讓人彷彿置身於夢幻仙境，流連忘返。

如果雙北的朋友不想跑太遠，其實台北市區也有許多精彩的花展可以參與！透過「台北花季 花IN台北」網站，可以輕鬆掌握全年花季資訊，像是近期登場的三層崎花海、陽明山花季、台北杜鵑花季、台北玫瑰展等，都是熱門的賞花景點喔！無論是漫步在公園的花海中，還是參加主題花展，都能讓人感受到春天的美好與活力。趁著花開正好，來一場城市賞花之旅，為你的春天增添一抹繽紛色彩吧！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年02月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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