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STAYREAL x OSAMU GOODS春夏聯名 為生活注入可愛力量

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
原田治Real聯名Logo T，1,280元。圖／STAYREAL提供
原田治Real聯名Logo T，1,280元。圖／STAYREAL提供

STAYREAL再度攜手日本插畫大師原田治創立的品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列，設計靈感來自於「春日漫步」，將原田治筆下的俏皮角色與簡約線條溫柔結合，帶來一系列既可愛又時髦的單品。

「OSAMU GOODS」是由日本著名插畫師原田治（Osamu Harada）於1976年創立，原田治的畫風融合美式漫畫、普普藝術與日式可愛，筆下的插畫呈現出大人感的可愛，「OSAMU GOODS」招牌男孩女孩與動物們的插畫，流露輕鬆又可愛的氛圍，在80、90年代的日本擁有高人氣，其作品至今來看，更凸顯其復古、清新的氣質。

這回聯名，沿襲原田治可愛的經典角色，結合STAYREAL的潮流創意設計，讓OSAMU GOODS的可愛元素融入在生活日常。這回特別打造多款風格，包括美式復古、萌趣潮流、春日繽紛等不同特色單品，從T-shirt、丹寧單品到潮流配件都有，展現輕鬆愉悅的氛圍，釋放可愛力量，全系列已於STAYREAL各大指定通路陸續上市。

原田治多色輕量斜背包，各780元。圖／STAYREAL提供
原田治多色輕量斜背包，各780元。圖／STAYREAL提供
原田治春日繽紛摺傘，各1,080元。圖／STAYREAL提供
原田治春日繽紛摺傘，各1,080元。圖／STAYREAL提供
STAYREAL與日本插畫大師原田治創立品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL與日本插畫大師原田治創立品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL與日本插畫大師原田治創立品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL與日本插畫大師原田治創立品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列。圖／STAYREAL提供

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