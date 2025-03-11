STAYREAL x OSAMU GOODS春夏聯名 為生活注入可愛力量

STAYREAL再度攜手日本插畫大師原田治創立的品牌「OSAMU GOODS」推出2025全新春夏聯名系列，設計靈感來自於「春日漫步」，將原田治筆下的俏皮角色與簡約線條溫柔結合，帶來一系列既可愛又時髦的單品。

「OSAMU GOODS」是由日本著名插畫師原田治（Osamu Harada）於1976年創立，原田治的畫風融合美式漫畫、普普藝術與日式可愛，筆下的插畫呈現出大人感的可愛，「OSAMU GOODS」招牌男孩女孩與動物們的插畫，流露輕鬆又可愛的氛圍，在80、90年代的日本擁有高人氣，其作品至今來看，更凸顯其復古、清新的氣質。