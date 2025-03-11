限時3天！國泰航空官網會員優惠 香港機票75折起
國泰航空官網推出限時3天的獨家優惠，提供會員最優75折機票折扣及多重額外禮遇。即日起至2025年3月13日，國泰航空的國泰會員登入官網並輸入優惠編號「CXHKG25」，即可享台北及高雄出發至香港的來回機票優惠。
國泰航空表示，每天提供多達17班航班往返台北／高雄與香港，旅客可彈性規劃行程。此波限時優惠經濟艙票價新台幣5,998元起，適用出發至2025年9月30日，不僅讓旅客能以更優惠的價格暢遊香港，還可享受飯店、交通及景點等多項專屬優惠。
國泰航空指出，香港結合了多元文化、世界級美食與豐富的藝術展覽，無論何時都能創造多樣化的旅行體驗。邀請旅人把握機會，捕捉路途上的Citywalk美好時刻。
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