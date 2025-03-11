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麻疹境外病例曾搭機捷 桃捷加強清消作業

中央社／ 桃園11日電

桃園大眾捷運公司今天接獲台北市政府衛生局通知，有1例麻疹境外移入病例搭乘機場捷運桃捷公司除了將增強電聯車的換氣與通風，另外也將加強車站及電聯車的清潔和消毒工作。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，接獲台北市政府衛生局通知，1名日本籍旅客回國後發現感染麻疹，在台期間曾於2日自A12第一航廈站搭乘機場捷運至A1台北車站，以及在4日自A1台北車站搭車至A12第一航廈站。

桃捷公司指出，根據衛生福利部疾病管制署表示，麻疹主要通過空氣和飛沫傳播，為提升乘客的健康與安全，桃捷公司將增強電聯車的換氣與通風。

桃捷公司說，另外也將加強車站及電聯車的清潔和消毒工作，清潔人員每天會特別針對乘客經常接觸的地方，像是廁所門把手、電梯按鈕、樓梯電扶梯及電聯車的車廂扶手，除使用稀釋漂白水進行清潔消毒，每天還會針對全車隊電聯車進行清消。

桃捷公司提醒旅客，若出現麻疹疑似症狀，請務必佩戴口罩並儘快就醫，除保護自己也保護他人，讓民眾搭乘機場捷運時安全也安心。

桃捷 機場捷運 衛生局

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