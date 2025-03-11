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大鵬灣帆船生活節4月展開 首度聯名黃阿瑪

中央社／ 台北11日電

一年一度的大鵬灣帆船生活節將在4月1日開跑，大鵬灣管理處說，今年首度與知名IP「黃阿瑪的後宮生活」聯名，將以濱灣碼頭為舞台，設置7米高巨型黃阿瑪以及8隻貓咪Q版造型。

交通部觀光署今天舉辦2025大鵬灣帆船生活節宣傳記者會，宣布活動從4月1日到20日展開，結合遊艇活動推廣、船聚、大鵬灣CIQS服務、帆船嘉年華、帆船競技嘉年華、一日船長體驗、遊艇自駕體驗及屏東觀光圈市集等，是國內規模最大的帆船競技嘉年華。

觀光署大鵬灣國家風景區管理處指出，今年以台灣知名 IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題，活動內容結合創意策展與低碳的帆船、獨木舟賽事，加上在地建議遊程元素，帶給遊客全新的觀光體驗。

觀光署副署長黃荷婷表示，這次活動期間將以濱灣碼頭為舞台，設置多個主題IP打卡點，包含7米高巨型黃阿瑪以及後宮8隻貓咪Q版造型，並規劃市集將屏東觀光圈在地特色美食搬到大鵬灣。

大鵬灣管理處指出，預估這次活動會有10萬人次遊客參與，換算將有至少新台幣1億元的觀光產值。

大鵬灣 屏東 觀光署

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