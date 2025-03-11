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大谷翔平秀New Balance最新聯名 台日期間限定店造勢

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
New Balance大谷翔平聯名系列服飾即將推出。圖／摘自日本New Balance官網
New Balance大谷翔平聯名系列服飾即將推出。圖／摘自日本New Balance官網

New Balance攜手全球品牌大使大谷翔平推出的聯名系列，繼去年首發後，今年準備推出第二彈全新限量聯名服飾與鞋款。New Balance也將在大谷翔平前往東京展開MLB海外開幕戰前夕，在東京澀谷開設大谷翔平聯名系列限時專賣店「The Shohei Ohtani Collection Tokyo」。台灣則將於3月15日至17日於New Balance西門概念店4F打造全樓層「Ohtani Signature Collection限時特展」。

而New Balance大谷翔平聯名系列在去年宣傳影片曝光後，因動畫的線條筆觸讓外界聯想到神似《灌籃高手》作者井上雄彥，由於當時並沒有特別說明，今日大谷翔平IG特別秀出這系列Logo與插畫，並發文感謝井上雄彥為他設計品牌專屬Logo，終於證實插畫真的出自井上雄彥之手。

大谷翔平2024單季取得「54轟59盜」成為大聯盟史上第一人，今年他將帶著歷史性的成就重返日本，在MLB海外開幕戰重磅登場。加上New Balance大谷翔平聯名系列趁勢推出，品牌勢必將大力投入宣傳，將在3月15日至3月23日於澀谷的SHIBUYA TSUTAYA，開設「The Shohei Ohtani Collection Tokyo」期間限定店，帶來系列展覽、活動與周邊購物，其中包括990v6和三款棒球風格服飾，990v6 僅在限時商店展出，並將於3月17日在New Balance官網商店開始發售。

台灣活動部分，New Balance將於3月15日至17日於New Balance西門概念店4F打造全樓層「Ohtani Signature Collection限時特展」，並規劃三大主題展區，一覽New Balance與大谷翔平的聯名新作。

New Balance官方社群也秀出大谷翔平親自示範的最新聯名服飾，大谷翔平反戴棒球棒燦笑拋球的畫面更是融化一票粉絲，大讚他「一年比一年帥」、「模樣真的太萌了」。

大谷翔平示範最新聯名服飾。圖／摘自New Balance官方IG
大谷翔平示範最新聯名服飾。圖／摘自New Balance官方IG
大谷翔平示範最新聯名服飾。圖／摘自New Balance官方IG
大谷翔平示範最新聯名服飾。圖／摘自New Balance官方IG
New Balance將在3月15日至3月23日於澀谷的SHIBUYA TSUTAYA，開設「The Shohei Ohtani Collection Tokyo」期間限定店。圖／摘自日本New Balance官網
New Balance將在3月15日至3月23日於澀谷的SHIBUYA TSUTAYA，開設「The Shohei Ohtani Collection Tokyo」期間限定店。圖／摘自日本New Balance官網

品牌 日本 東京

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