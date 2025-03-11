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金秀賢現身7-ELEVEN「星級饗宴、CITY PRIMA」新品！還有限量「明星小卡、週邊小物」粉絲快衝

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY CAFE推出期間限定金秀賢櫻花版杯套，粉嫩配色搭配歐巴帥氣臉龐帶來偶像劇般浪漫氛圍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE推出期間限定金秀賢櫻花版杯套，粉嫩配色搭配歐巴帥氣臉龐帶來偶像劇般浪漫氛圍。圖／7-ELEVEN提供

鎖定年輕世代粉絲經濟，7-ELEVEN再掀韓星旋風！不僅邀請到韓國天王級巨星金秀賢於「7-ELEVEN高雄櫻花季」獻聲演出、OPENPOINT粉絲專屬見面活動，自3月19日起7-ELEVEN更與金秀賢跨界合作帶來無可抵擋的韓國歐爸魅力，由金秀賢躍上商品包裝推薦自有品牌「星級饗宴」全新3款精品級美食，嚴選高級食材打造超商聯名美食天花板，同步推出限量明星小卡和限量週邊小物蒐集活動，粉絲快衝一波！

7-ELEVEN表示，看好韓星偶像吸粉和帶貨力，自2019年起於高雄啤酒節結合韓星演唱會，去年更集結8位當紅韓星打造高規格高雄啤酒音樂節，並跨類別聯名韓系食飲，率超商通路之先帶起明星小卡蒐集熱潮，活動第二天免費小卡即全數送完、兩週即創下億元銷售額。自3月19日起特別邀請紅遍全球的戲劇男神金秀賢跨界合作，從鮮食、咖啡到週邊小物通通都有。

7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」本次3款重磅聯名商品精心設計由金秀賢推薦超商美食：「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」商品分別攜手涵碧美饌、台北晶華酒店、台南晶英酒店等五星級飯店共同合作開發，嚴選蟹黃、鮑魚、菲力牛等超商鮮食少見的高級海陸食材，並由星級主廚團隊監製獻上星級風味，每份商品包裝印上穿著英挺帥氣黑西裝的金秀賢，讓人食欲大增、高級感滿滿。3月19日起購買上述3款鮮食就可免費獲得金秀賢限量明星小卡，特別是「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」可一次拿到2張小卡（有機會獲得閃卡特別版），共有5款帥氣造型隨機贈送，數量有限送完為止；3月21日至4月1日購買上述3款金秀賢包裝鮮食任兩件，就送金秀賢限量文件夾一個，款式隨機、數量有限送完為止。

鮮食商品之外，7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡「花香耶加雪菲」打造極致高品質享受，更首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套，3月19日至4月1日CITY PRIMA購買4杯69折、再送限量金秀賢明信片一個，數量有限送完為止。

不僅如此，金秀賢同步推薦7-ELEVEN限定販售商品：如CITY CAFE推出期間限定金秀賢櫻花版杯套，粉嫩配色搭配歐巴帥氣臉龐帶來偶像劇般浪漫氛圍；3月19日至3月23日韓國熊津大麥飲／決明子茶／玉米鬚茶／紅蔘飲指定商品買2送2；還有甜點「晶華酒店法式千層派」，以及獨家冰品雪淋霜新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」與「櫻花玫瑰風味思樂冰」浪漫新品，感受春日專屬幸福時光。4月2日起將再推出限定周邊小物集點活動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」重磅聯名商品精心設計由金秀賢推薦超商美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」重磅聯名商品精心設計由金秀賢推薦超商美食。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：甜點「晶華酒店法式千層派」。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：甜點「晶華酒店法式千層派」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN看好韓星偶像吸粉和帶貨力，自3月19日起特別邀請到紅遍全球的戲劇男神金秀賢跨界合作，從鮮食、咖啡到週邊小物通通都有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN看好韓星偶像吸粉和帶貨力，自3月19日起特別邀請到紅遍全球的戲劇男神金秀賢跨界合作，從鮮食、咖啡到週邊小物通通都有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」3款重磅聯名商品精心設計由金秀賢推薦超商美食：「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」3款重磅聯名商品精心設計由金秀賢推薦超商美食：「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN重磅聯名帥出「星」高度，「星級饗宴」、「CITY PRIMA」攜手戲劇男神金秀賢迷人現身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN重磅聯名帥出「星」高度，「星級饗宴」、「CITY PRIMA」攜手戲劇男神金秀賢迷人現身。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：韓國熊津大麥飲／決明子茶／玉米鬚茶／紅蔘飲。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：韓國熊津大麥飲／決明子茶／玉米鬚茶／紅蔘飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套，3月19日起至4月1日CITY PRIMA買4杯69折再送限量金秀賢明信片一個，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套，3月19日起至4月1日CITY PRIMA買4杯69折再送限量金秀賢明信片一個，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
3月21日起至4月1日於7-ELEVEN購買3款金秀賢包裝鮮食任兩件（蟹黃鮑魚海鮮湯飯、蒜香菲力牛義大利麵、焦糖海鹽圓可頌），送金秀賢限量文件夾一個，款式隨機、數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
3月21日起至4月1日於7-ELEVEN購買3款金秀賢包裝鮮食任兩件（蟹黃鮑魚海鮮湯飯、蒜香菲力牛義大利麵、焦糖海鹽圓可頌），送金秀賢限量文件夾一個，款式隨機、數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
3月19日起於7-ELEVEN購買「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」可免費獲得金秀賢限量明星小卡（款式隨機），特別是「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」可一次拿到2張小卡（有機會獲得閃卡特別版），共有5款帥氣造型，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
3月19日起於7-ELEVEN購買「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」可免費獲得金秀賢限量明星小卡（款式隨機），特別是「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」可一次拿到2張小卡（有機會獲得閃卡特別版），共有5款帥氣造型，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：韓國熊津大麥飲／決明子茶／玉米鬚茶／紅蔘飲。圖／7-ELEVEN提供
金秀賢推薦7-ELEVEN限定販售商品：韓國熊津大麥飲／決明子茶／玉米鬚茶／紅蔘飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月19日起7-ELEVEN與金秀賢跨界合作推薦自有品牌「星級饗宴」全新3款精品級美食，嚴選高級食材打造超商聯名美食天花板。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月19日起7-ELEVEN與金秀賢跨界合作推薦自有品牌「星級饗宴」全新3款精品級美食，嚴選高級食材打造超商聯名美食天花板。圖／7-ELEVEN提供

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