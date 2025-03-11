影后楊紫瓊三億珠寶站台Tiffany台北101 主動手指愛心

女星楊紫瓊摘下奧斯卡影后後首度來台公開亮相，出席珠寶品牌Tiffany台北101旗艦店開幕。她一身璀璨鑽石珠寶，身穿黑色小洋裝，氣色狀態絕佳 身上總價值超過台幣3億元，貴氣逼人。

她表示很久沒有來台灣，這是她很想念也很喜歡的地方。2023年摘下影后之際，正在拍攝「魔法壞女巫」，很快的又結婚，很多事情都在同時發，所以得獎是否真正改變她的人生她覺得不是很確定。不過若說到下一個目標，熱愛演戲的她笑說：「應該就是下一座奧斯卡吧！」

她也透露在獲得奧斯卡之後也為自己購入一條