全家便利商店春季鮮食推薦！攜米其林餐廳「辰園」推雙拼便當、臘味炒飯　「狠飽」系列睽違20年回歸

全家便利商店運用鮮食開發優勢，架上鮮食商品不斷推陳出新，以差異化鮮食打造最美味的便利商店。「全家」春季美食饗宴，即日起推出8款飯類與麵類新品，包含攜手台北喜來登大飯店米其林餐廳「辰園」合作，將經典粵菜精髓融入鮮食商品，推出「粵式油雞叉燒雙拼便當」、「甕底蔭油臘味炒飯」、「粵式玫瑰油雞飯糰」及「西湖牛肉羹」，讓消費者以百元內的銅板價也能輕鬆享受米其林星級的道地港式美味。

「全家」殿堂聯名將星級餐廳料理轉化為便利鮮食，打造高品質又平價的美味，此次再推新力作，攜手台北喜來登大飯店旗下米其林餐廳「辰園」，以辰園招牌菜系作為鮮食開發方向，精選粵式料理中的經典燒臘、臘味炒飯及羹湯等品項，透過主廚監製的餐廳調味配方及專業調理工法，搭配鮮食製程技術，讓每一道料理只需簡單加熱，即可還原星級餐廳的經典風味。

首推主食商品「粵式油雞叉燒雙拼便當」，以經典粵式油雞和叉燒為雙拼主菜，搭配港式叉燒醬及特製油蔥醬，並佐以港式常見配菜，如炒清江菜及蒜炒高麗菜，滿足對正宗粵式燒臘的味蕾期待；「甕底蔭油臘味炒飯」選用大同甕底醬油，搭配香腸絞肉及雞蛋爆炒，再加入港式油蔥韭菜醬、臘腸與肝腸，完整呈現經典港式臘味炒飯的醇厚口感。早餐與配菜適合品嘗「粵式玫瑰油雞飯糰」，以經典粵式玫瑰油雞為靈感，內餡融合香濃玫瑰油與嫩滑雞肉；3月12日上市的「西湖牛肉羹」源自江南宴席、酒樓與小吃攤中常見的經典羹湯，以牛絞肉、草菇及特製牛骨高湯熬製而成，湯底清澈鮮美，帶有淡淡的牛肉香氣。

針對麵食愛好者，「全家」化身麵食專家，運用不同麵體、料理方式，推出多款特色麵食，涵蓋中式及西式風味。首推多年前上市即帶起討論的「狠飽」系列鮮食，此次睽違20年重磅回歸，為資深的消費者們帶來回憶殺，份量充足、價格平實的高CP值特色，不可錯過。「狠飽」系列首發新品推出「拿坡里義大利麵」，參考日本暢銷經典義大利麵，融合番茄酸甜與燻腸的鹹香，再以青椒點綴，帶出正宗日式洋食風味，並將整體份量加大1.5倍，後續也將陸續推出多款系列新品。