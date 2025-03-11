「哈利波特」「宮﨑駿動畫」周邊專賣店進駐南港 開幕話題搶先看
喜歡「哈利波特」系列或是宮﨑駿的動畫迷，相關周邊商品即將有新店舖可逛了。來自日本的哈利波特周邊商品專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」首間海外常設型店鋪，以及「橡子共和國」北部第二間專賣店，都有進駐南港LaLaport，將在3月20日正式開幕。
由於南港LaLaport將在近日研擬試營運時間，「Harry Potter - Mahou Dokoro」與「橡子共和國」均表示，將配合商場最後公布的試營運與開幕時程。
「Harry Potter - Mahou Dokoro」店鋪販售電影「哈利波特」系列及「怪獸與牠們的產地」等官方授權商品。首波商品亮相，包含巫師袍、針織圍巾、拉鍊式領帶等四學院經典商品外，首推「聲控魔杖」與「巧克力蛙音樂盒」及多款限定盲盒等原創商品。
另外，為提供舒適購物體驗，試營運期間及開幕初期將採線上預約制，並視現場狀況開放排隊入店。3月20日起單筆消費滿1,800元，將贈送台灣獨家「台灣1號店開幕紀念托特包」。開幕前4個月單筆消費滿800元，每月將贈送不同款「霍格華茲學院限定紙袋」。
販售宮﨑駿動畫周邊的「橡子共和國」繼台北信義A8店之後，北部第二間店進駐南港LaLaport四樓，LaLaport南港店限定造景「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」也將首度亮相。
為迎接橡子共和國LaLaport南港店開幕，特別準備了先行販售商品限定搶先開賣，包括：以「天空之城」、「魔女宅急便」及「霍爾的移動城堡」三部經典作品為設計的「BEVERLY封蠟印章組」系列；重現「龍貓」、「魔女宅急便」電影場景的「立體場景沙漏」系列；以及以描繪「龍貓」、「魔女宅急便」、「天空之城」經典場景的「夜空系列賀卡」，讓粉絲搶先入手最新商品。試營運首日起凡單筆消費滿1,200元，即贈限量「飛天龍貓紀念行李吊牌」一個。
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