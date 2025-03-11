黃仁勳兆元宴愛牌首發年份酒 噶瑪蘭15年4桶陳釀登場

台灣威士忌品牌噶瑪蘭因登上晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宴請重要供應鏈夥伴的「兆元宴」備受矚目，秉持百年酒廠願景的噶瑪蘭，今（11日）有重大新突破，宣布推出首款年份酒，發行全新「時光探索系列」噶瑪蘭威士忌15年單一麥芽威士忌（2025版），採批次限量釋出，酒精濃度43%，容量700毫升，建議售價4,500元。

金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為臺灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠；2006年3月11日，正是噶瑪蘭第一滴新酒誕生的日子。噶瑪蘭特別選在3月11日這一天，發行旗下第一款年份威士忌，別具紀念意義。

作為噶瑪蘭威士忌年份酒系列的開端，「時光探索系列」展現了品牌對高年份威士忌的極致追求。此次新品嚴選四種桶型，包含波本桶、Oloroso雪莉桶、Ruby波特桶及邦穹桶威士忌，全時熟成至少15年，完美融合不同桶型的獨特風味，同時成就屬於台灣的15年份單一麥芽威士忌。

噶瑪蘭威士忌研發團隊表示：「透過多桶熟成與精密調配，充分展現出高年份酒款的層次感與細緻度，使四種桶型各自獨特的風味交織融合，體現噶瑪蘭特有的桶藝與創新釀酒技術，而對於品牌而言，這同時也是一個全新的里程碑。」

「噶瑪蘭15年單一麥芽威士忌」（2025版）擁有厚實飽滿的酒體，馥郁焦糖、巧克力與蜜餞香氣交織，並點綴細緻的太妃糖與果乾甜味，口感圓潤滑順，入口後是輕盈的柑橘果香及果乾香甜，再以悠長的木質香調作結尾，整體層次豐富卻又細緻平衡，如同音樂饗宴中各個樂器交錯演奏，最終匯聚成和諧美妙的醇厚韻律，以品牌首發年份酒款做為起點，亦別具收藏價值。

在包裝設計方面，新酒款外盒設計以自然木紋象徵歲月陳釀的沉穩內斂，瓶身則以「融合」為核心概念，展現多元桶型的完美結合。並以四種顏色橡木紋理分別代表波本桶、Oloroso雪莉桶、Ruby波特桶及邦穹桶，彰顯各自特色並相互交融。瓶身LOGO則採燙金增添尊貴精緻質感，完美詮釋15年時光淬煉的極致風味。

「噶瑪蘭15年單一麥芽威士忌」（2025版）即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧以及各大酒專等通路販售。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭威士忌15年單一麥芽威士忌（2025版），酒精濃度43%，容量700毫升，建議售價4,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康