25秋冬巴黎時裝周／火辣林熙蕾亮相夏姿 絕美苗繡新生

世界上不同的民族都有發展出獨特的裝飾美學，而在服裝的刺繡更是不同文化用來展顯自我的一種方式，發展至今，已經成為乘載風土民情與歷史情感的重要裝飾手法。夏姿・陳（SHIATZY CHEN，簡稱夏姿）向來擅長在刺繡與工藝中書寫文化，透過針線勾勒出歷史的記憶；環繞本季秀場的數面巨型開版圖騰描繪了苗族的各種神話故事，讓人完全聚焦於運用在本季66套服裝上，總共十種苗族刺繡技法與十種苗繡包款。

夏姿於法國巴黎時裝周期間發表的2025/2026秋冬系列，汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，展現「遷徙」的深邃意涵，探討文化流動與身份重構所交織之美。包括品牌好友林熙蕾身穿一襲黑色蝴蝶結鏤空連身褲出席看秀、豔光四射。名模吳宜樺、歐陽娣娣等人也都都出席看秀，的林熙蕾性感逼人

服裝以五色苗―白族、花族、黑族、紅族、青族成為色系基調，呈現出白金、粉紅、黑金、紅黑與藍色等豐富的色彩層次。服裝結構變化為本季的核心，也是刺繡技藝的表現舞台：交錯出現的皮百褶、澎百褶、長短摺、男裝褲腳百褶，重新詮釋了苗族傳統服飾中的百褶花裙；加長的大衣、斗篷、披掛件延伸輪廓，堆疊出大器的遷徙與漂泊氛圍；串珠、羽毛、流蘇與鈴鐺則讓人想起民族神話中百鳥衣的傳奇。

2025秋冬的設計，特別與七位物質遺產傳承人合作，使刺繡成為表達女性深刻情感的工具：從被列為國家級非物質文化遺產的錫繡、堆繡；到富有立體奢華質感的雕繡、盤線繡；針法獨有創新的辮繡、馬尾繡、破線繡、數紗繡，以及脈絡清晰靈巧的挽繡、打籽繡，一針一線，勾勒出本季服裝的清晰情感。

用於表達苗族身分地位、歷史記憶與護身信仰的苗族銀飾也大量出現在本季的配飾與服裝的裝飾上。太陽、蝴蝶、白鳥羽毛、龍等苗族符號等饒富意義的圖騰裝飾在可拆卸式鉚釘別針上，可自由搭配銀鍊編織的項鍊、腰鍊使用，將文化傳統與當代生活銜接起來。苗族綁腿被重新詮釋為鞋靴、靴套與鉚釘元素，重新勾勒出剛毅而優雅的英雄象徵。