標榜韓食直送「韓味不二」出包 進口醬油防腐劑超標

進口韓食出包！衛福部食藥署今天公布，韓華國際股份有限公司進口的「韓國蒙古醬油」，被檢出2項防腐劑超標，共退運或銷毀390公斤，業者近半年報驗3批中有2批不合格，檢驗強度調整為加強抽批。

食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單。知名韓式食品品牌「韓味不二 BK Shop」的進口商韓華國際股份有限公司，進口一批韓國蒙古醬油檢出2項防腐劑超標。食藥署副署長林金富說，檢出的防腐劑包括對羥苯甲酸乙酯每公斤0.167克、雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.01克，共退運銷毀390公斤。

林金富表示，混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量除以其用量標準所得的數值，也就是「使用量／用量標準」總和不得大於1，判定為不合格，製造廠為SUNGSIM MASTER FOOD CO., LTD.，業者近半年報驗3批中有2批不合格，邊境檢驗強度調整為20%至50％加強抽批。

另外，豊漁貿易有限公司從日本高知進口的黃柚，檢出殘留農藥白克列0.02ppm、克收欣0.22ppm、得克利0.04ppm，林金富指出，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥白克列、克收欣、得克利定量極限皆為0.01ppm，製造廠為KOGA HOLDINGS CO., LTD.，不合格品項25公斤全數退運或銷毀。

豊漁貿易有限公司（初魚餐飲集團）上周也被公布一批不合格黃柚，林金富說，業者近半年報驗19批、累積3批不合格。整體日本進口的日本其他柑橘類報驗389批、檢驗不合格30批，不合格率7.7%，違規原因均為農藥超標，今年2月4日至4月10日對日本其他柑橘類採100%逐批查驗。

食藥署今天公布8批邊境檢驗不合格產品清單，包含日本黃柚、鮮草莓、日特製咖哩粉；印尼出口「KOEPOE蝴蝶牌」調味料芫荽粉2批、春捲味脆餅；韓國蒙古醬油；印度鮮葡萄。