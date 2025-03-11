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F1頂尖車手Leclerc變身鋼琴家！攜手Chivas開快閃酒吧

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
夏爾．勒克萊爾不但是賽車手，也是才華橫溢的自學鋼琴家兼作曲家。圖／摘自Chivas Regal官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏爾．勒克萊爾不但是賽車手，也是才華橫溢的自學鋼琴家兼作曲家。圖／摘自Chivas Regal官網 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭調和威士忌領導品牌Chivas Regal，邀請知名一級方程式（F1）頂尖車手夏爾．勒克萊爾（Charles Leclerc）擔任全球品牌大使，並在即將於3月16日舉行的F1 2025年賽季首場澳洲大獎賽前夕，在墨爾本舉辦一夜限定（11日晚間）鋼琴酒吧快閃活動。

今年28歲的夏爾．勒克萊爾來自摩納哥蒙地卡羅，2018年加入法拉利車隊，使他成為法拉利旗下首位摩納哥籍車手，也是當時第二年輕的F1賽車手。除了賽車以外，他也是才華橫溢的自學鋼琴家兼作曲家，近年來持續與粉絲分享他對音樂的熱愛，並已發行多首音樂作品。

這次的一夜限定快閃活動，將威士忌與音樂兩個世界匯聚在一起，也象徵著夏爾．勒克萊爾與Chivas Regal合作夥伴關係的開始。這家名為「Leclerc's」的酒吧，將獨家供應Chivas Regal x Charles Leclerc特色調酒 「The Monaco Spritz」，並請到Charles Leclerc親自現身。

Chivas Brothers Chivas Regal全球市場總監尼克．布萊克諾（Nick Blacknell）表示：「夏爾．勒克萊爾在生活中取得了驚人的成就，這毫不奇怪，但正是他那堅韌的精神、對卓越的承諾以及賽道外的熱情，啟發了這次的合作。」

尼克．布萊克諾同時指出：「鋼琴的88個音符與我們經典的Chivas Regal 18年威士忌中的85個風味音符完美呼應，展現了音樂與威士忌如何將激情與精確融合。我們很高興能帶領粉絲一起踏上這段旅程，共同慶祝我們的成就——這正是Chivas Regal品牌精神的核心所在。」

夏爾．勒克萊爾表示：「成功在於融合所有正確的音符——無論是在賽道上還是賽道外。」他說：「Chivas Regal也體現了這種精神，鼓勵人們找到自己的節奏，並慶祝每一個勝利，無論大小。我很高興能與Chivas Regal攜手，一起重新定義成功，並與粉絲共享這段經歷。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏爾．勒克萊爾今年起擔任Chivas Regal全球品牌大使。圖／摘自Charles Leclerc IG（@charles_leclerc） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏爾．勒克萊爾今年起擔任Chivas Regal全球品牌大使。圖／摘自Charles Leclerc IG（@charles_leclerc） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
快閃酒吧將獨家供應Chivas Regal x Charles Leclerc特色調酒「The Monaco Spritz」。圖／摘自Chivas Regal IG（@chivasregal） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
快閃酒吧將獨家供應Chivas Regal x Charles Leclerc特色調酒「The Monaco Spritz」。圖／摘自Chivas Regal IG（@chivasregal） 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏爾．勒克萊爾自2018年起加入法拉利車隊至今。圖／摘自Charles Leclerc IG（@charles_leclerc）
夏爾．勒克萊爾自2018年起加入法拉利車隊至今。圖／摘自Charles Leclerc IG（@charles_leclerc）

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