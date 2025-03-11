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阿聯酋航空擴展台北航線 新增每日第二班直飛航班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

阿聯酋航空宣布，自2025年8月1起增設每日第二班往返杜拜－台北的直飛航班。這項營運擴展計畫不僅展現阿聯酋航空對台灣市場的長期承諾，亦為台灣旅客提供更靈活的航班選擇，提高轉機便利性，輕鬆飛往杜拜，並銜接里斯本、馬德里、巴塞隆納、米蘭、羅馬、蘇黎世、奧斯陸、哥本哈根、斯德哥爾摩、聖保羅、開普敦及開羅等熱門旅遊勝地。

新增的台北－杜拜航班將由現代化且高效能的波音777-300ER客機執飛，採用三艙等配置，確保乘客享有飛悅卓越的飛行體驗。

阿聯酋航空自2014年於台灣市場營運以來，致力提供世界級的服務與飛行體驗，目前以A380旗艦客機執飛每日台北－杜拜航班。隨著第二班航班加入，阿聯酋航空將以A380旗艦客機與波音777客機雙機型，每周提供14班直飛航班，新增超過2,500個座位，滿足台灣旅客往返杜拜及阿聯酋航空140多個目的地的需求，提供更具彈性及便捷的選擇。

搭乘阿聯酋航空，旅客不僅可享受寬敞舒適且極為靜謐的客艙環境，並可品嚐由屢獲殊榮的名廚團隊所精心設計的異國美饌與精選飲品，帶來極致的味蕾享受。此外，旅客還可透過阿聯酋航空ice機上娛樂系統，盡情沈醉於6,500多個頻道的熱門電影、電視節目、音樂、Podcast等娛樂內容，或使用機上Wi-Fi與親友們保持聯繫，讓整段旅程更臻完美。

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