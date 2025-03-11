轉機旅客需求旺 阿聯酋航空8月起增飛台北

台灣經杜拜中轉前往歐洲或第三地的旅客量持續攀升，原本就採A380營運台北 - 杜拜航線的阿聯酋航空今宣布，自8月1起新增每日第二班往返杜拜－台北的直飛航班，採波音777-300ER客機執飛，採用三艙等配置，讓台灣旅客輕鬆飛往杜拜，並銜接里斯本、馬德里、巴塞隆納、米蘭、羅馬、蘇黎世、奧斯陸、哥本哈根、斯德哥爾摩、聖保羅、開普敦及開羅等熱門旅遊勝地。

阿聯酋航空自2014年於台灣市場營運以來，致力提供世界級的服務與飛行體驗，目前以A380旗艦客機執飛每日台北－杜拜航班。隨著第二班航班加入，阿聯酋航空將以A380旗艦客機與波音777客機雙機型，每周提供14班直飛航班，新增超過2500個座位，滿足台灣旅客往返杜拜及阿聯酋航空140多個目的地的需求，提供更具彈性及便捷的選擇。