跟著「福容」環台騎跡！全台13家自行車友善旅宿

搶攻自行車環台旅遊市場，日前福容大飯店攜手捷安特舉辦花蓮自行車旅遊踩點，一起騎乘白鮑溪、鯉魚潭環潭自行車道等路線，還有「福容花蓮店」為自行車友提供的貼心設備和服務，包括飯店外的捷安特維修樁，不論是房客或路過的騎士都能使用。

館內也有簡易的維修與打氣設備，以及電動單車或電輔車需要的充電服務、專屬洗擦車區、自行車停放區，讓騎士放心入住！不只花蓮店，福容連鎖也推出「跟著福容環台騎跡」專案，全台13家符合自行車友善旅宿的分店都會提供專屬停放空間、脫水機、能量包、車輛租借等貼心服務，除了設備完善，周邊也有超過20條自行車騎乘路線，優惠價每房3,399元起，再享福容家會員折扣，金福會員入住每房只要2,991元起。

東台灣的花蓮依山傍海，景緻優美，用自行車的速度探索最美！「福容花蓮店」一旁就有多條獨特的自行車道，包括：海濱自行車道、兩潭自行車道、白鮑溪自行車道、馬太鞍自行車道，甚至是有在歐洲錯覺、享受森林浴的大農大富自行車道。

東北角的「福容福隆店」更是連續三次都榮獲交通部觀光署每兩年舉辦一次的「自行車友善旅宿人氣票選」冠軍，穿越百年舊草嶺隧道，開闊的三貂角燈塔與無敵海景，遠眺龜山島，感受海天一線的壯麗。北台灣的「福容漁碼店」的夕陽美景，也被日本旅遊雜誌評比為世界最美十大夕陽之一，騎行著名的淡水河岸自行車道，沿途經過情人橋、淡水老街，造訪紅毛城，感受百年歷史的風華。

中台灣也有世界級的自行車道。CNN評選為全球十大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道，距離「福容徠旅水里」僅不到30分鐘的距離。清澈翠綠的水面、綿延遼闊的山頭，勾勒出日月潭的美貌和風光，2024年更引進國際環法自行車賽，讓台灣的美景成功站上國際舞台。「麗寶樂園渡假區」旁的后豐鐵馬道是全國人氣最旺的自行車旅遊路線之一，全長共4.5公里，包含隧道及跨越大甲溪的花梁鋼橋，沿途綠意成蔭、景色絕佳，沒有車輛干擾，最適合親子共遊。

南台灣的飯店選項就更多元了，「嘉義福容voco酒店」前的世賢路一段，就是嘉義市最美的環市自行車，全長25公里，串起了沿線的自然與人文景點，騎完一圈，便可將嘉義之美盡收眼底。「福容高雄店」鄰近駁二特區，一覽港灣景緻的高雄流行音樂中心、浪漫的愛河畔，單車旅行就是最棒的行程安排！台灣最南端的「福容墾丁店」可以用單車串聯鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園，傍晚再回到飯店區的「船帆石No.1000」欣賞夕陽西下的美景，搭配好喝又好拍的限定飲品，每一幕風景都值得駐足欣賞。