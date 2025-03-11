南港LaLaport試營運時間瘋傳 業者：3月13日不要跑來！

台灣三井不動產集團旗下5萬坪規模約300間店鋪進駐的南港LaLaport即將在3月20日開幕營運，對於先前傳聞將在3月13日試營運，三井不動產明確表示「不會在3月13日試營運，請民眾不要跑來」，目前朝3月17日或18日試營運的目標前進，另外，正式開幕3月20日當天因有開幕流程，商場也不會在上午11點開放民眾進場，近日將研擬開幕當天對外的營業時間。

南港LaLaport距離3月20日開幕倒數9天，目前每天館內各品牌進度仍是「趕趕趕」，加上先前台中新光三越工安事件後，工程相關檢查自然更嚴謹費時，先前傳出3月13日試營運時，三井不動產即表示「那都是網路在寫的，我們並沒有證實」。

試營運是為了讓商場在開幕前進行最後測試，因此三井不動產希望南港LaLaport在開幕前有試營運暖身時間，目前朝3月17日或18日展開試營運的目標努力著。三井不動產指出，「關於試營運時間或是3月20日開幕當天開放民眾進場的時間，近日都在研擬中，如果確定開放時間，都會前一天在官網與社群公布」。

至於3月20日開幕日館內品牌的完工率？三井不動產表示，目前無法評估，但目前確定威秀影城以及部分餐飲品牌因瓦斯檢查程序，開幕時程會晚， 另外，首度登台的兒童職業體驗設施「KidZania」，因工程繁瑣預計開幕時間將落在2026上半年。