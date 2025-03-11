OKmart 攜手噶瑪蘭小酒窖登場！創新「烈酒輕帶」時代

OKmart宣布與噶瑪蘭威士忌展開獨家創新合作，推出「噶瑪蘭小酒窖」，突破消費者在便利商店買酒的刻版印象，「小酒窖」開創便利商店精選烈酒專區，讓消費者在熟悉的便利商店環境中，也能輕鬆選購來自世界級酒廠的威士忌。即日起於全台指定門市登場販售。

便利商店已從即飲啤酒與罐裝調酒的銷售場域，進階為精選烈酒的購買首選。根據尼爾森（NielsenIQ）2023年酒類市場報告，台灣烈酒市場總銷售額突破480億元，其中小烈酒（50ml-200ml）銷量年增率高達15.3%，顯示「烈酒輕帶」的消費模式已成趨勢，讓品味烈酒變得更靈活、隨手可得。

經濟部商業司統計，台灣便利商店的酒類銷售額2023年成長12%，其中威士忌銷售增幅達18%，顯示消費者已習慣透過便利商店快速選購優質烈酒。而小容量威士忌更因為便攜、適合個人品飲、送禮體面，成為「新世代烈酒消費」的重要趨勢。

此外，根據台灣菸酒公會數據，每年2-3月情人節前夕，烈酒銷量增幅可達20%，顯示威士忌已成為情人節送禮與浪漫約會的品味象徵。迎接即將來的白色情人節，OKmart攜手台灣威士忌之光噶瑪蘭，獨家推出「噶瑪蘭小酒窖」，將世界級威士忌帶入便利商店，讓消費者隨時隨地輕鬆選購，打造創新、靈活、優質的購酒新模式，即日起於全台指定門市登場販售。

台灣不僅是亞洲威士忌市場的強勢品牌國家，更是國際觀光客熱愛的威士忌天堂。根據交通部觀光局2023年度統計，來台旅客最愛購買的酒類商品中，噶瑪蘭威士忌穩居首位，其中來自韓國、日本的觀光客，最愛帶走小容量烈酒（50ml-200ml）作為伴手禮，輕巧便攜又能代表台灣風味，成為機場免稅店與酒類專賣店的熱銷品項。

這次OKmart「噶瑪蘭小酒窖」，讓消費者無論是旅行回國、送禮、日常品飲，都能隨時選購來自台灣的世界級威士忌，規劃小烈酒、獨家烈酒、得獎款等，更以獨特造型酒為主，打造前所未有的便利商店烈酒專區。

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