麥當勞草莓季！草莓脆可可冰炫風、草莓優格派酸甜登場

麥當勞「草莓季」將於3月12日正式登場，今年推出全新草莓甜品「草莓脆可可冰炫風」及「草莓氣泡飲」雙重享受，還有「草莓優格雙餡派」也同步回歸。「2025甜心卡」也將於3月12日登場，活動期間憑卡皆可享「買A送B」優惠。

本次草莓季首度推出季節限定冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬及巧克力威化脆片、冰淇淋攪拌均勻，打造草莓與巧克力巧妙融合的滋味，每份69元。同步回歸登場的「草莓優格雙餡派」由酸甜草莓果醬與優格交織，包裹在香酥派皮中，具有豐富層次，每份50元。全新飲品「草莓氣泡飲」，以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，享受沁涼爽口的滋味，每杯43元。