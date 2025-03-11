快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞草莓季！草莓脆可可冰炫風、草莓優格派酸甜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞草莓季推出全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」，還有「草莓優格雙餡派」。圖/麥當勞提供
麥當勞草莓季推出全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」，還有「草莓優格雙餡派」。圖/麥當勞提供

麥當勞「草莓季」將於3月12日正式登場，今年推出全新草莓甜品「草莓脆可可冰炫風」及「草莓氣泡飲」雙重享受，還有「草莓優格雙餡派」也同步回歸。「2025甜心卡」也將於3月12日登場，活動期間憑卡皆可享「買A送B」優惠。

本次草莓季首度推出季節限定冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬及巧克力威化脆片、冰淇淋攪拌均勻，打造草莓與巧克力巧妙融合的滋味，每份69元。同步回歸登場的「草莓優格雙餡派」由酸甜草莓果醬與優格交織，包裹在香酥派皮中，具有豐富層次，每份50元。全新飲品「草莓氣泡飲」，以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，享受沁涼爽口的滋味，每杯43元。

「2025甜心卡」將於3月12日正式開賣，每組內含一張實體卡和一組數位序號，每份39元；實體卡共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」3種款式，另外還有「2025甜心卡」套卡串，內含三張實體卡(三款各一)與三組數位序號，每串117元。

麥當勞草莓季推出全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」，還有「草莓優格雙餡派」。圖/麥當勞提供
麥當勞草莓季推出全新「草莓脆可可冰炫風」、「草莓氣泡飲」，還有「草莓優格雙餡派」。圖/麥當勞提供

延伸閱讀

影／氣候異常…南投草莓爆災損減5成 枇杷更慘剩3成

早年曾是不能說的秘密 苗栗大湖農會：草莓食用安全無疑

她在好市多買到「空心草莓」傻眼 老饕曝內行吃法：超美味

全家「山丘藍」藍莓霜淇淋升級回歸 限時3天快閃優惠 7-ELEVEN草莓巴斯克濃郁PK

相關新聞

OKmart 攜手噶瑪蘭小酒窖登場！創新「烈酒輕帶」時代

OKmart宣布與噶瑪蘭威士忌展開獨家創新合作，推出「噶瑪蘭小酒窖」，突破消費者在便利商店買酒的刻版印象，「小酒窖」開創...

麥當勞草莓季！草莓脆可可冰炫風、草莓優格派酸甜登場

麥當勞「草莓季」將於3月12日正式登場，今年推出全新草莓甜品「草莓脆可可冰炫風」及「草莓氣泡飲」雙重享受，還有「草莓優格...

25秋冬巴黎時裝周／寶格麗用皮革工藝展現珠寶美學

義大利羅馬品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎時裝周期間發表2025年秋冬最新配件系列。寶格麗皮革與配件創意總監Mary ...

獨／陪伴台中25年！最後一間「水舞饌」熄燈　粉絲不捨

時代的眼淚又一間！台中知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」（崇德店），在3月10日發布感謝公告，指出租約即將在3月25日到期，代表...

萊爾富福袋「台積電股票」第3位幸運兒出爐 第2位得主年僅20歲秒賺進一桶金

快來對獎！萊爾富10日下午3點在官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」直播，抽出春節福袋第3張「台積電股票」幸運得主，...

重慶火鍋「緋花」雙人新套餐！湯底免費升級

2023年底於台中老虎城開幕的重慶火鍋「緋花」，主打道地重慶牛油鍋與各式重慶特色美食。即日起緋花推出3款「雙人套餐」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。