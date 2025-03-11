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麥當勞草莓季！草莓脆可可冰炫風、草莓優格派酸甜登場
麥當勞「草莓季」將於3月12日正式登場，今年推出全新草莓甜品「草莓脆可可冰炫風」及「草莓氣泡飲」雙重享受，還有「草莓優格雙餡派」也同步回歸。「2025甜心卡」也將於3月12日登場，活動期間憑卡皆可享「買A送B」優惠。
本次草莓季首度推出季節限定冰品「草莓脆可可冰炫風」，使用新鮮草莓熬煮的果醬及巧克力威化脆片、冰淇淋攪拌均勻，打造草莓與巧克力巧妙融合的滋味，每份69元。同步回歸登場的「草莓優格雙餡派」由酸甜草莓果醬與優格交織，包裹在香酥派皮中，具有豐富層次，每份50元。全新飲品「草莓氣泡飲」，以新鮮草莓熬煮而成的果醬搭上雪碧，享受沁涼爽口的滋味，每杯43元。
「2025甜心卡」將於3月12日正式開賣，每組內含一張實體卡和一組數位序號，每份39元；實體卡共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」3種款式，另外還有「2025甜心卡」套卡串，內含三張實體卡(三款各一)與三組數位序號，每串117元。
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