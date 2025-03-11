25秋冬巴黎時裝周／寶格麗用皮革工藝展現珠寶美學

義大利羅馬品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎時裝周期間發表2025年秋冬最新配件系列。寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou透過皮革藝術的語言重新演繹品牌雋永的珠寶設計，透過多樣化且充滿當代感的造型展現當代風華。

經典的靈蛇Serpenti系列更在乙巳蛇年之際，推出了心形Serpenti Cuore 1968、經典Serpenti Forever系列的現代蛻變，以及受到頂級珠寶靈感啟發的全新 Serpenti Pallini 包款，將備受喜愛的手提包款設計奢華升級。而以羅馬卡拉卡拉浴場善行馬賽克圖騰為發想的Calla系列則交融各式工藝，打造出Divas' Dream Marquise包款的圓弧拱頂造型，包包的橢圓底座則是脫胎自珠寶中優雅欖尖形切割的匠心切割技法。

由兩個半心形構成的全新Serpenti Cuore 1968包，手工鑲製琺瑯金屬提把形似魅力無邊的靈蛇，讓人聯想起1968年以多彩琺瑯綴飾的著名寶格麗Serpenti Harlequin珠寶腕表。包身則以細緻小牛皮製成，提供中型與小型款兩種尺寸，並以羅馬珠寶商著名的寶石色彩為發想推出全系列繽紛絢麗的色調。

Mary Katrantzou為寶格麗打造首個創作時所推出的Calla系列，持續探索不同的表現形式。閃耀的Calla Crystals水晶與拓帕石鑲嵌圖案回歸，為經典的Serpenti Duo、Serpenti Forever手提包和Serpenti Forever Day-to-Night肩背包注入全新活力。從扇形經典圖騰延伸出的Gingko手拿包，推出多個彷彿高級珠寶的奢華版本。Divas' Dream Marquise則以優雅的尖橢圓形與拱頂造型，呼應經典的欖尖形切割，其大型與中型款提供柔軟的沙漠碧玉色鴕鳥皮、金色鴕鳥皮以及黑色鰐魚皮等新作，中型款亦有天然紋理鮮明的沙漠碧玉色山羊皮材質可選。Smeraldo Prezioso鱷魚皮等珍稀皮革，則僅開放特別訂製。

經典的Serpenti Forever，迎來特別的全新工藝金珠款Serpenti Pallini包，其獨特的提把由55個金屬元素製成，每個元素配有7顆圓珠，義大利語稱為「Pallini」，每顆圓珠均為手工精心組裝，並非焊鑄上去。包身選用特殊的金色液態金屬小牛皮，並繡上近1260顆大小各異的鍍金黃銅圓珠與錐形寶石，經典的蛇首扣環則再次承襲了寶格麗歷年經典特徵。另有黑色蜥蜴皮革款搭配鑲嵌鋯石與黑色縞瑪瑙蛇眼的蛇首圖騰。