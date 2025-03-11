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25秋冬巴黎時裝周／寶格麗用皮革工藝展現珠寶美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供

義大利羅馬品牌寶格麗（BVLGARI）於巴黎時裝周期間發表2025年秋冬最新配件系列。寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou透過皮革藝術的語言重新演繹品牌雋永的珠寶設計，透過多樣化且充滿當代感的造型展現當代風華。

經典的靈蛇Serpenti系列更在乙巳蛇年之際，推出了心形Serpenti Cuore 1968、經典Serpenti Forever系列的現代蛻變，以及受到頂級珠寶靈感啟發的全新 Serpenti Pallini 包款，將備受喜愛的手提包款設計奢華升級。而以羅馬卡拉卡拉浴場善行馬賽克圖騰為發想的Calla系列則交融各式工藝，打造出Divas' Dream Marquise包款的圓弧拱頂造型，包包的橢圓底座則是脫胎自珠寶中優雅欖尖形切割的匠心切割技法。

由兩個半心形構成的全新Serpenti Cuore 1968包，手工鑲製琺瑯金屬提把形似魅力無邊的靈蛇，讓人聯想起1968年以多彩琺瑯綴飾的著名寶格麗Serpenti Harlequin珠寶腕表。包身則以細緻小牛皮製成，提供中型與小型款兩種尺寸，並以羅馬珠寶商著名的寶石色彩為發想推出全系列繽紛絢麗的色調。

Mary Katrantzou為寶格麗打造首個創作時所推出的Calla系列，持續探索不同的表現形式。閃耀的Calla Crystals水晶與拓帕石鑲嵌圖案回歸，為經典的Serpenti Duo、Serpenti Forever手提包和Serpenti Forever Day-to-Night肩背包注入全新活力。從扇形經典圖騰延伸出的Gingko手拿包，推出多個彷彿高級珠寶的奢華版本。Divas' Dream Marquise則以優雅的尖橢圓形與拱頂造型，呼應經典的欖尖形切割，其大型與中型款提供柔軟的沙漠碧玉色鴕鳥皮、金色鴕鳥皮以及黑色鰐魚皮等新作，中型款亦有天然紋理鮮明的沙漠碧玉色山羊皮材質可選。Smeraldo Prezioso鱷魚皮等珍稀皮革，則僅開放特別訂製。

經典的Serpenti Forever，迎來特別的全新工藝金珠款Serpenti Pallini包，其獨特的提把由55個金屬元素製成，每個元素配有7顆圓珠，義大利語稱為「Pallini」，每顆圓珠均為手工精心組裝，並非焊鑄上去。包身選用特殊的金色液態金屬小牛皮，並繡上近1260顆大小各異的鍍金黃銅圓珠與錐形寶石，經典的蛇首扣環則再次承襲了寶格麗歷年經典特徵。另有黑色蜥蜴皮革款搭配鑲嵌鋯石與黑色縞瑪瑙蛇眼的蛇首圖騰。

今年適逢蛇年，Serpenti系列也特別推出了蛇年獨家織品膠囊系列。主要圖騰將兩條蛇勾勒出象徵心形，雙邊線條首尾銜接，周圍環繞著明亮的煙火，以靈蛇身影歡慶永恆重生和華麗蛻變。提供皇家紅、黑色和米色精緻方巾，以及皇家紅、湖水綠色的多用途絲巾。

BVLGARI Calla系列Serpenti Forever Day-to-Night水晶肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Serpenti Forever Day-to-Night水晶肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968黑色小牛皮提包中型款。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Calla系列Divas' Dream Marquise沙漠碧玉色鴕鳥皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Divas' Dream Marquise沙漠碧玉色鴕鳥皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Woven Wicker系列全新包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Woven Wicker系列全新包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Divas' Dream Marquise費羅沙綠松石色小羊皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Divas' Dream Marquise費羅沙綠松石色小羊皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968金色水晶提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968金色水晶提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever沙色漸變鱷魚皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever沙色漸變鱷魚皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Pallini Embroidery金色液態金屬小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Pallini Embroidery金色液態金屬小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列米色愛心造型上等印花斜紋絲巾。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列米色愛心造型上等印花斜紋絲巾。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968星光玫瑰粉色小牛皮提包中型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968星光玫瑰粉色小牛皮提包中型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列皇家紅色愛心造型上等印花斜紋絲巾。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列皇家紅色愛心造型上等印花斜紋絲巾。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968綠松石色小牛皮提包小型款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968綠松石色小牛皮提包小型款。圖／寶格麗提供

珠寶 羅馬 蛇年

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