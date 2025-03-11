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獨／陪伴台中25年！最後一間「水舞饌」熄燈　粉絲不捨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
水舞饌崇德店將在3月25日劃下句點。圖／擷取自水舞饌 茶餐廳粉絲頁
水舞饌崇德店將在3月25日劃下句點。圖／擷取自水舞饌 茶餐廳粉絲頁

時代的眼淚又一間！台中知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」（崇德店），在3月10日發布感謝公告，指出租約即將在3月25日到期，代表最後一間水舞饌即將劃下句點，結束25年的營業時光。。隨著消息出爐，立刻引起大批網友留言，表示「那天殺的好喝『海尼根綠茶』每次去必點的」、「再見了我的青春」、「台中一個世代的結束」

水舞集團旗下的「水舞饌 茶餐廳」，提供有水舞紅茶、珍珠奶茶、鴛鴦奶茶等豐富的飲品，還有熱炒、港式點心、煲仔飯等豐富的餐點，加上輕鬆舒適的用餐環境，一直是許多台中人聚餐、約會的好去處，其中一款「海尼根綠茶」，更是不少熟客的最愛。過去水舞饌也曾開設中港店、東山店、大直店等不同分店，但是已經陸續落幕，目前僅存崇德店仍在經營當中。

位於崇德路上，鄰近台中捷運文心崇德站的「水舞饌 崇德店」，陪伴許多台中民眾度過青春的歲月，十分具有代表性與充滿回憶，在google map也累積超過2,700則評論，平均獲得4.0分。但是崇德店近日發布感謝公告，指出「感謝您25年來的陪伴與支持。水舞饌茶餐廳租約即將在114年3月25日到期！」對於最後一間水舞饌落幕，網友們十分不捨，表示「我要再去喝一杯海尼根綠茶」、「年輕時的回憶」、「太可惜了吧」、「多少人的年輕約會地」

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