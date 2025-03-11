重現千年禪寺茶掛文化 盧廷清紀州庵舉辦茶掛書藝展

百年歷史的紀州庵原是日治時代的料理屋，走進古典優雅的和室，門口垂下與木紙門同高的書法作品「聽雨」，映襯窗外的燦爛綠蔭，光影交錯之間，訪客彷彿可以聽見雨聲潺潺。為了將中國禪寺的茶掛文化於台灣重現，藝術史學者盧廷清花了三年時間，依據紀州庵的空間之美書寫41幅書法，「室閒茶味清—盧廷清茶掛書藝展」 即起於紀州庵文學森林古蹟展出。

「茶掛」指的是茶室中的掛軸，可以表現主人的志趣、彰顯茶室風格或茶會的主題。盧廷清指出，茶掛可上潮至中國禪寺飲茶環境中的掛軸，出自大德高僧的詩偈和警語，透過掛軸的形式作為茶客的精神引領。茶掛於南宋年間傳入日本，成為茶室中不可或缺的掛物，甚至出現茶掛的專屬空間。茶掛常以「一行書」的書法形式呈現，用以表達主人的志趣，彰顯茶室風格或茶會主題，並可依不同的節令與對象置換內容，深具東方特色。

盧廷清是研究國學大師臺靜農書法的重要學者，在實踐大學任教多年，去年退休。他表示，曾提出探討書法在茶空間如何運用的研究案，最後選定用展覽的方式呈現，當時就看上紀州庵獨特的日式建築。而為了展現茶掛文化的陰翳美學，他找來兒子規劃展場，做了紀州庵少見的隔間，讓光影成為展覽的主角之一。

可惜的是，紀州庵大廣間是古蹟不允許飲食，也不能飲茶。因此盧廷清特地選在開幕當天，在對面的新建築舉辦一場別開生面的茶會，希望重現擁有千年歷史的茶掛文化。