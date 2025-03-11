重慶火鍋「緋花」雙人新套餐！湯底免費升級

2023年底於台中老虎城開幕的重慶火鍋「緋花」，主打道地重慶牛油鍋與各式重慶特色美食。即日起緋花推出3款「雙人套餐」，並有「古早味魷魚蒜鍋」及「鹽麴麻油雞鍋」新鍋底登場。為慶祝新品上市，還可享湯底免費升級服務。

緋花全新推出的雙人套餐，採「重慶牛油鍋＋任選一款不辣湯鍋」的鴛鴦鍋型態，搭配酸甜鹿谷茶梅或涼拌雲耳、小吊梨湯、香酸辣涼粉等開胃小品，還有醋溜土豆絲，或升級版的「重慶小酥肉」等附餐，再配上甜點三選一、黑糖冰粉與飲品。肉品則有「豚韻十里」（100%純種盤克夏黑豚與桐德黑豚豬五花及豬梅花）、「雙玥」（美國牛五花搭配桐德豬五花或豬梅花2選1）、「雲牪」（日本A5和牛鞍下、Prime去骨牛小排）等3種方案，每套1,880～2,980元。