重慶火鍋「緋花」雙人新套餐！湯底免費升級

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
緋花雙人套餐「豚韻十里」，每套1,880元。圖／緋花提供
緋花雙人套餐「豚韻十里」，每套1,880元。圖／緋花提供

2023年底於台中老虎城開幕的重慶火鍋「緋花」，主打道地重慶牛油鍋與各式重慶特色美食。即日起緋花推出3款「雙人套餐」，並有「古早味魷魚蒜鍋」及「鹽麴麻油雞鍋」新鍋底登場。為慶祝新品上市，還可享湯底免費升級服務。

緋花全新推出的雙人套餐，採「重慶牛油鍋＋任選一款不辣湯鍋」的鴛鴦鍋型態，搭配酸甜鹿谷茶梅或涼拌雲耳、小吊梨湯、香酸辣涼粉等開胃小品，還有醋溜土豆絲，或升級版的「重慶小酥肉」等附餐，再配上甜點三選一、黑糖冰粉與飲品。肉品則有「豚韻十里」（100%純種盤克夏黑豚與桐德黑豚五花及豬梅花）、「雙玥」（美國牛五花搭配桐德豬五花或豬梅花2選1）、「雲牪」（日本A5和牛鞍下、Prime去骨牛小排）等3種方案，每套1,880～2,980元。

此外，本次並新推出「古早味魷魚蒜鍋」，靈感來自台灣經典酒家菜，選用北海乾魷魚、干貝高溫爆炒，再疊加蒜香、洋蔥與特調醬料，適合涮煮各類食材。「鹽麴麻油雞鍋」先用芝麻油煸香老薑，並以鹽麴調味，添加少許黑白胡椒與薑黃，層次豐富且醇厚順口，還吃得到去骨雞腿肉、片凍豆腐。慶祝新品登場，3月31日前點雙人套餐，B鍋免費升級新口味「古早味魷魚蒜鍋」或「鹽麴麻油雞肉鍋」。

緋花雙人套餐「雙玥」，每套2,280元。圖／緋花提供
緋花雙人套餐「雙玥」，每套2,280元。圖／緋花提供

套餐 牛油

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