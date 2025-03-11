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電影音樂會 鐵達尼號今開賣
「鐵達尼號」於一九九七年上映，由金獎導演詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）拍攝，耗資上億美元，並於該年奧斯卡獎大放異彩，獲得十一座大獎，包含最佳原創音樂與最佳原創歌曲。由席琳狄翁（Celine Dion）演唱的主題曲《My Heart Will Go On》更是流行音樂史上最暢銷的單曲之一，在全球超過廿國的排行榜奪冠。「鐵達尼號」的經典讓上千上萬的影迷在數十年後仍為之動容，「鐵達尼號電影音樂會」的製作於焉誕生。
在管弦樂團與合唱團、風笛手、女歌手的現場演出下，配合大銀幕電影實況，逐步推動劇情，帶領觀眾沉浸在鐵達尼號動人旋律與震撼畫面之中。聯合數位文創主辦之「鐵達尼號電影音樂會」於三月十一日至廿五日上udn售票網購買指定票區，享九折優惠。
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