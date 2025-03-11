90年代台灣搬上大銀幕！《刑善》揭露動盪時代的人性與掙扎 募資計畫啟動

【腐敗自在人心，公道正義真的毫無意義嗎？】

90年代的台灣是正逢民主化關鍵，然而，此時的社會是真心改革，還是只是與時代妥協？人心更向前進，抑或加劇了墮落的腳步？民主轉型讓新舊勢力短兵相接，體制內外衝撞的結果是，公權力與黑勢力的界線更加模糊。

體制內，既得利益者維護腐敗的權力，基層警察飽受善與惡的道德苛責。《刑善》正是這場角力的見證者——新銳導演魏孝潔攜手金鐘美術團隊、uniizec團隊，將這段已被台灣遺忘、卻影響深遠的時代縮影搬上大銀幕，挑戰觀眾對正義的認知。

圖/玖伍影像工作室提供

【當法律無法保護人民，誰來伸張正義？】

導演魏孝潔直言：「這是場關於理想與現實的辯駁，這是場對於人性與妥協的考驗。身為體制的一份子，你要怎麼去掙扎、去超脫？」

《刑善》，不只將人們的想像帶回90年代，更將社會結構徹底剖析。執法者、受害者、加害者、旁觀者，透過鏡頭深入彼此的關係與掙扎，法律建立的社會秩序是對的嗎？掌握權力的人如果也是威權制度的一份子，如你我這樣沒有權力的普通人，該如何自處，即便是民主化30年後的現在，我們依然要問：我們真的改變了嗎？

【金鐘美術團隊操刀，打造最真實的90年代】

這不是懷舊，而是直擊核心！電影由曾多次入圍金鐘獎美術獎的知名美術指導唐嘉宏聯合製作，以高度寫實的方式重現90年代的台灣街頭、警局內部等現場。那些腐敗、高層勾結、無法無天的畫面，不只是電影場景，而是那個時代的現實縮影。

圖/玖伍影像工作室提供

【電影即將完成，募資計畫邀你共同揭露真相】

目前，《刑善》已完成85%的拍攝，剩餘15%則包含後製剪輯、聲音設計、調色以及國內外影展推廣。然而，要讓這段歷史真正被看見，還需要更多人的力量！

【這不僅是一部電影，更是對威權時代的赤裸控訴】

《刑善》電影後製及上映募資計畫將於3月11日（二）正式在嘖嘖平台上線。這是一次對歷史的正視，是一次對社會現況的拷問。當年沒人敢說的，現在我們用影像來質問。如果你關心台灣，關心公平正義，這次募資不只是對電影的支持，更是你對社會的一次發聲！

更多詳情，請至【嘖嘖募資頁面】或關注【官方粉絲專頁】，一起來見證這場時代的對決！

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