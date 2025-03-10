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名字有「ㄧㄡˋ」免費升級！和牛涮、聚「柚香鍋」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和牛涮推出「柚香炙燒和牛壽司」。圖／和牛涮提供
和牛涮推出「柚香炙燒和牛壽司」。圖／和牛涮提供

春天到來，正適合清爽的滋味。王品旗下的兩大鍋物品牌「和牛涮」、「聚」，選用日本四國愛媛縣進口的柚子汁為元素，分別推出「酒香柚子胡椒鍋」、「柚見海老鍋」等特色鍋底，還有「柚香炙燒和牛壽司」、「柚香冰沙」等不同餐點上桌，帶來酸甜的開胃滋味。活動期間，還可享點鍋送贈菜券，升級湯底送A5和牛、名字有「ㄧㄡˋ」送柚見海老鍋等不同優惠。

「和牛涮」全新推出的「酒香柚子胡椒鍋」，以日本進口柚子酒入湯，搭配日本四國愛媛縣進口黃金柚皮絲，以及和風柚子胡椒醬，帶來柚香、酒香與辛辣的層次風味。消費頂級和牛套餐，還可品嚐全新「柚香炙燒和牛壽司」，藉由柚子胡椒、柚子粉，增添清新微辣的滋味。此外，飯後甜點「草莓鯛魚燒」也重新回歸，並可搭配柚子晶凍、黑珍珠、黑糖蜜，帶來甜蜜滿足。

「聚」所推出的「柚見海老鍋」，採用日本四國愛媛縣進口柚子湯汁為基底，搭配以鮮蝦烹煮的獨家濃厚海老醬汁，再點綴新鮮葡萄柚片，隨鍋附贈5隻鮮蝦。湯頭入喉帶有淡淡果香與回甘尾韻，適合搭配蔬菜與肉品涮煮，自助吧並提供柚香冰沙無限量暢飲，清爽解膩，升級價99元。

為慶祝新品上市，即日起至4月30日，至「和牛涮」、「聚」各消費1次且升級柚子系列新品，即可獲得雙品牌贈菜券。憑券至 「和牛涮」消費任意兩客套餐並升級柚子湯，送日本A5和牛；「聚」消費單人套餐以上，免費升級柚見海老鍋。3月31日前於瘋美食/LINE 好友領取優惠券，憑券至「和牛涮」消費768元以上套餐，並升級柚子新湯，即可享「日本A5和牛」1份；5月31日前每週三至「和牛涮」消費768元以上套餐，並升級柚子新湯，可享「日本A5和牛」1份。

此外，即日起至4月30日，只要名字中有「一ㄡˋ」，到「聚」消費免費升級「柚見海老鍋」1鍋（須點單人套餐以上，每人限贈一次）參加社群互動抽獎，也有機會免費吃柚見海老鍋和指定菜色兌換券。

「聚」設計「柚見海老鍋」，帶來清爽滋味。圖／聚提供
「聚」設計「柚見海老鍋」，帶來清爽滋味。圖／聚提供
「和牛涮」、「聚」，選用日本四國愛媛縣進口的柚子汁為元素，推出柚子風味鍋底、柚子風餐點。圖／王品提供
「和牛涮」、「聚」，選用日本四國愛媛縣進口的柚子汁為元素，推出柚子風味鍋底、柚子風餐點。圖／王品提供
「和牛涮」打造「酒香柚子胡椒鍋」，可添加柚子酒等食材增添風味。圖／和牛涮提供
「和牛涮」打造「酒香柚子胡椒鍋」，可添加柚子酒等食材增添風味。圖／和牛涮提供

套餐 日本 柚子

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