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星巴克「送禮首選」是它！27周年限定新品一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
歡慶星巴克27周年，3月12日全門市推出以牛軋糖為靈感「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」(左)，創造出風味獨特的濃縮咖啡飲品。冷萃咖啡推出新風味「檸檬冷萃咖啡」(右)，。圖/星巴克提供
歡慶星巴克27周年，3月12日全門市推出以牛軋糖為靈感「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」(左)，創造出風味獨特的濃縮咖啡飲品。冷萃咖啡推出新風味「檸檬冷萃咖啡」(右)，。圖/星巴克提供

星巴克台灣市場今年邁入第27周年，推出融合本土花磚文化與現代馬賽克的創新系列商品，將咖啡元素巧妙融入其中，展現獨特美學風格，限定商品也同步上市。3月28日品牌生日當天，另舉辦自帶杯扣15元（原杯扣為10元），及使用循環杯當天優惠星禮程贈星4顆活動。

●必喝！新飲品出列

歡慶星巴克27周年，3月12日起全門市推出以牛軋糖為靈感「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」，香草風味為基底，搭配由燕麥奶與牛軋糖醬調製而成的絲滑奶泡，口感細緻柔和，最後淋上濃縮咖啡，創造出風味獨特的濃縮咖啡飲品。冷萃咖啡也推出新風味「檸檬冷萃咖啡」。

星禮程會員於3月12日至3月14日活動期間、至門市單筆結帳滿800元，可額外獲贈10顆星。即日起至3月31日期間、星禮程會員使用行動預點服務，單筆原價購買任一杯大杯（含）以上飲料，可額外獲贈1顆星。

此次檔期也推薦咀嚼系飲品「冰福吉茶葛粉那堤」，，以及好評回歸「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」。兩款飲品於3月12日全門市上市。

迎接星巴克27周年，在地限定「星巴克飲料券」，也是年節送禮首選，即日起於指定門市購買1,350元星巴克飲料券乙本（10張），每張面額價值為135元，憑券可兌換任1杯售價150元（含）以下之飲料品項。單筆購買每本星巴克飲料券再贈送好友分享券1張。

●必購！周年慶限定商品

迎來星巴克27周年，新品也同步出爐。其中包括以品牌經典綠搭配白漸層色系，打造的STANLEY不鏽鋼把手TOGO冷水杯和不鏽鋼杯款。另有Bling晶鑽藍周年不鏽鋼杯，融合璀璨星光與精湛水晶玻璃工藝，綻放迷人光芒。

包袋推薦棉麻系列、以品牌Logo和女神標誌設計的「品牌仿棉麻隨行杯袋」、「女神仿棉麻圓提把提袋」和「女神皮革標仿棉麻提袋」，自然質樸的色調以多元、不同的細節巧思設計，展現品牌特色。搭配27周年推出「黑色品牌網布隨行杯袋」，另外，以極簡細緻的絎縫工藝設計搭配品牌女神Logo推出「藍女神絎縫隨行杯袋」和「藍女神絎縫提袋」，尺寸大小適中的實用袋型，適合日常通勤或休閒使用。

典藏門市限定推出的「橄欖綠典藏水洗牛皮紙提袋」、「大象灰典藏水洗牛皮紙提袋」，袋身典藏Logo以具有質感的金色、銀色印刷工藝呈現，提把則以特殊的斜紋織帶設計，展現簡約細緻的品味。

星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計。圖/星巴克提供
星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計。圖/星巴克提供
典藏門市限定推出「橄欖綠典藏水洗牛皮紙提袋」、「大象灰典藏水洗牛皮紙提袋」，袋身典藏Logo以具有質感的金色、銀色印刷工藝呈現，提把則以特殊的斜紋織帶設計，展現簡約美感。圖/星巴克提供
典藏門市限定推出「橄欖綠典藏水洗牛皮紙提袋」、「大象灰典藏水洗牛皮紙提袋」，袋身典藏Logo以具有質感的金色、銀色印刷工藝呈現，提把則以特殊的斜紋織帶設計，展現簡約美感。圖/星巴克提供
暢銷的茄芷袋系列，搭配27周年推出「黑色品牌網布隨行杯袋」，以品牌字母印花搭配經典女神Logo，且同步推出「黑色條紋網布零錢包」。圖/星巴克提供
暢銷的茄芷袋系列，搭配27周年推出「黑色品牌網布隨行杯袋」，以品牌字母印花搭配經典女神Logo，且同步推出「黑色條紋網布零錢包」。圖/星巴克提供
Bling晶鑽藍周年不鏽鋼杯，融合璀璨星光與精湛水晶玻璃工藝，綻放迷人光芒。圖/星巴克提供
Bling晶鑽藍周年不鏽鋼杯，融合璀璨星光與精湛水晶玻璃工藝，綻放迷人光芒。圖/星巴克提供
迎來星巴克27周年，今年商品以本土花磚文化與現代馬賽克為設計主題，將花磚文化傳遞對家的情感連結，以及屬於你我的咖啡故事，並巧妙融合現代馬賽克設計以及星巴克品牌元素。圖/星巴克提供
迎來星巴克27周年，今年商品以本土花磚文化與現代馬賽克為設計主題，將花磚文化傳遞對家的情感連結，以及屬於你我的咖啡故事，並巧妙融合現代馬賽克設計以及星巴克品牌元素。圖/星巴克提供

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