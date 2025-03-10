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25秋冬巴黎時裝周／Jolin、林志玲看VALENTINO公廁走秀
范倫鐵諾（VALENTINO）在巴黎時裝周期間發表由創意總監Alessandro Michele打造的2025秋冬系列時裝Le Méta-Théâtre des Intimités，他將大秀的主題定調為「親密關係的元戲劇」，秀上服裝透過層疊的剪裁、半透明材質與戲劇化的造型，探索個體如何在社會規範之外尋找自我，也重新定義了親密關係的邊界。
包括林志玲、品牌大使蔡依林、品牌大使泰星莎露彩查金哈（Freen Sarocha）、品牌大使羅杰夫（Jeff Satur、Jeff Worakamol Satoe）一眾明星都出席看秀。
這場名為「親密關係的元戲劇」的秀，場景靈感來自於米歇爾傅柯的「空間異托邦」概念，將秀場被打造成一個鮮紅色公共廁所，以一個具有私密感的公共場所，解構了內外、親密與暴露、私密與共享之間的二元對立。模特兒在其中穿梭，走進又走出不同的單獨隔間、在鏡子前面駐足，透過戲劇性的表演，表達設計師對於穿衣與脫衣之間的深刻哲思，進一步挑戰我們對親密關係的傳統認識。
Alessandro Michele以他向來擅長的層層堆疊、非傳統的剪裁和色彩，跨越時空與文化的服裝元素，創造出一種似乎在不斷變幻的萬花筒中游走的視覺效果，挑戰大眾對「真實自我」的固有認識，將服裝這種本來只是外在裝飾的衣物，變成身份與角色的標誌。「最深刻的親密關係，也不過是一場戲劇」，他說。
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