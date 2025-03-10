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25秋冬巴黎時裝周／Jolin、林志玲看VALENTINO公廁走秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供

范倫鐵諾（VALENTINO）在巴黎時裝周期間發表由創意總監Alessandro Michele打造的2025秋冬系列時裝Le Méta-Théâtre des Intimités，他將大秀的主題定調為「親密關係的元戲劇」，秀上服裝透過層疊的剪裁、半透明材質與戲劇化的造型，探索個體如何在社會規範之外尋找自我，也重新定義了親密關係的邊界。

包括林志玲、品牌大使蔡依林、品牌大使泰星莎露彩查金哈（Freen Sarocha）、品牌大使羅杰夫（Jeff Satur、Jeff Worakamol Satoe）一眾明星都出席看秀。

這場名為「親密關係的元戲劇」的秀，場景靈感來自於米歇爾傅柯的「空間異托邦」概念，將秀場被打造成一個鮮紅色公共廁所，以一個具有私密感的公共場所，解構了內外、親密與暴露、私密與共享之間的二元對立。模特兒在其中穿梭，走進又走出不同的單獨隔間、在鏡子前面駐足，透過戲劇性的表演，表達設計師對於穿衣與脫衣之間的深刻哲思，進一步挑戰我們對親密關係的傳統認識。

Alessandro Michele以他向來擅長的層層堆疊、非傳統的剪裁和色彩，跨越時空與文化的服裝元素，創造出一種似乎在不斷變幻的萬花筒中游走的視覺效果，挑戰大眾對「真實自我」的固有認識，將服裝這種本來只是外在裝飾的衣物，變成身份與角色的標誌。「最深刻的親密關係，也不過是一場戲劇」，他說。

羅杰夫（Jeff Satur）出席VALENTINO 2025秋冬巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
羅杰夫（Jeff Satur）出席VALENTINO 2025秋冬巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
復古感的格紋長大衣搭配拼接材質的全新肩背包。圖／VALENTINO提供
復古感的格紋長大衣搭配拼接材質的全新肩背包。圖／VALENTINO提供
模特兒在猶如公共廁所的空間內走動，以戲劇化的方式彰顯設計主題。圖／VALENTINO提供
模特兒在猶如公共廁所的空間內走動，以戲劇化的方式彰顯設計主題。圖／VALENTINO提供
高腰抓皺長裙搭配紅色蕾絲長袖上衣。圖／VALENTINO提供
高腰抓皺長裙搭配紅色蕾絲長袖上衣。圖／VALENTINO提供
貓臉水晶刺繡長禮服。圖／VALENTINO提供
貓臉水晶刺繡長禮服。圖／VALENTINO提供
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
服裝以層層堆疊的手法組成。圖／VALENTINO提供
服裝以層層堆疊的手法組成。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
莎露彩查金哈（Freen Sarocha）出席VALENTINO 2025秋冬巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
莎露彩查金哈（Freen Sarocha）出席VALENTINO 2025秋冬巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
從19世紀的貴族到60年代的毛呢西裝、到90年代的運動服飾，都巧妙熔冶一爐。圖／VALENTINO提供
從19世紀的貴族到60年代的毛呢西裝、到90年代的運動服飾，都巧妙熔冶一爐。圖／VALENTINO提供
服裝的元素跨越不同時間與空間。圖／VALENTINO提供
服裝的元素跨越不同時間與空間。圖／VALENTINO提供
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
林志玲穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
高腰抓皺長裙搭配紅色蕾絲長袖上衣。圖／VALENTINO提供
高腰抓皺長裙搭配紅色蕾絲長袖上衣。圖／VALENTINO提供
貼身的蕾絲上衣裝飾品牌標誌的玫瑰花卉圖案。圖／VALENTINO提供
貼身的蕾絲上衣裝飾品牌標誌的玫瑰花卉圖案。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人蔡依林穿VALENTINO 2025早秋系列服裝出席巴黎時裝秀。圖／VALENTINO提供

品牌 服裝 親密關係

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