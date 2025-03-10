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看準職棒商機 易遊網攜手中信兄弟首賣大巨蛋VIP席位

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
易遊網宣布取得中信兄弟象隊2025年球團主題日台北大巨蛋首次開放的特殊包區獨家尊榮VIP席位銷售權。本報資料照片
易遊網宣布取得中信兄弟象隊2025年球團主題日台北大巨蛋首次開放的特殊包區獨家尊榮VIP席位銷售權。本報資料照片

2024年第三屆世界棒球12強賽，台灣擊敗南韓、美國、日本等世界棒球強權首度奪冠，將全民瘋棒球的熱潮推向頂峰，今年中華職棒開打倒數計時，易遊網取得中信兄弟象隊2025年球團主題日台北大巨蛋首次開放的特殊包區獨家尊榮VIP席位銷售權，讓球迷享受獨一無二的觀賽體驗。

中華職棒統計，2023年觀賽人次突破180萬，創下職棒35年來新高，2024年更達到276萬人次。中信兄弟隊更以「全台主場」之姿，引領這股棒球旋風，2024年進場數與收視率皆大幅成長，年增率高達48.46%，成為全台最具影響力的職棒球隊。

易遊網總經理陳志豪表示，作為全台最大的線上旅遊平台，易遊網不僅致力於提供豐富優質的旅遊產品與服務，更積極延伸旅遊行程中更多不同的活動體驗，而觀賞體育賽事絕對可以為旅遊帶來獨特的體驗與回憶，尤其台灣人喜愛棒球，可以為了觀賞喜愛的球星或球隊，專程遠赴日本、美國觀賽。易遊網這次與中信兄弟聯手推出「台北大巨蛋球賽特殊包區-易遊網獨家尊榮VIP席」，讓國人不用出國，也可以得到「旅遊+球賽」的雙重享受，在舒適的環境中欣賞並體會棒球賽事的魅力。

陳志豪說，易遊網獨家尊榮VIP席專屬權益，包括尊榮VIP座位，首度開放三壘側VIP席（共4區），包含3/29和3/30兩場開幕戰在內，共計8場球團主題日；專屬出入通道，設立獨立進場通道，享受尊榮禮遇；啦啦隊互動體驗，球賽期間，啦啦隊成員將親臨易遊網獨家尊榮VIP區，抽出10位球迷合影(得獎者不得重複參加球星簽名紀念品抽獎)；有機會獲得限量球星簽名紀念品，每場提供10顆球星簽名球(不指定球員)、1件球星全隊簽名球衣以及1顆啦啦隊簽名大球，於第七局時由工作人員現場抽出，更增添VIP票券價值；購票者均可獲得球團提供的主題日限量紀念品。

陳志豪表示，透過此次的贊助合作，易遊網不僅提供尊榮VIP觀賽席位的銷售服務，也透過多元品牌曝光，深化與愛好旅遊與喜愛棒球運動的球迷互動。在中信兄弟贏球MVP頒獎儀式上，將抽出4名幸運的中信兄弟會員，易遊網獨家贊助每人2,000元易遊網旅遊金；此外，3/29、3/30、4/19、4/20賽事當天00:00-23:59成功登錄易遊網App，綁定手機即可參加抽獎，有機會獲得日本來回機票1張，每人每日限定一次抽獎機會。

易遊網將在3月11日下午5時獨家開賣中信兄弟中職開幕戰「易遊網獨家尊榮VIP席」，有個人套餐及團體套餐不同票價組合，球迷可透過全省易遊網門市、易遊網網頁、手機網頁和APP購買門票，獨享尊榮席位，親臨現場見證兄弟再創佳績。

易遊網將在3月11日下午5時開賣中信兄弟中職開幕戰「易遊網獨家尊榮VIP席」。圖／易遊網提供
易遊網將在3月11日下午5時開賣中信兄弟中職開幕戰「易遊網獨家尊榮VIP席」。圖／易遊網提供

中信 兄弟 易遊網

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