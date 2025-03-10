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陳耀訓限定「青蘋抹香」吐司只送不賣！Vermicular首推「琺瑯鑄鐵烤模」烘焙展登場
不只「小V鍋」名號燒透主婦圈，日本Vermicular宣布再推出「琺瑯鑄鐵方型深烤模」進軍烘焙界，更與陳耀訓合作，選在台北國際烘焙展正式亮相新品，3月14日至3月17日期間，凡於展場購買「烘焙者推薦首選必備組」，即可獲得Vermicular × 陳耀訓限定「青蘋抹香」口味吐司（限量300份），3月15日下午2點陳耀訓更將親臨烘焙展現場，分享吐司製作與烤模使用技巧。
Vermicular在台首次推出專為烘焙設計的琺瑯鑄鐵方型深烤模，大小約為半條吐司，利用鑄鐵本身獨特的高導熱性與蓄熱性，使熱能輕柔且均勻地滲透麵糰，將小麥的天然甜味極致釋放。琺瑯的遠紅外線效應讓吐司外皮酥脆卻不刮口，內部蓬鬆濕潤有彈性，每一口都充滿麥香，輕鬆做出連吐司邊都好吃的吐司麵包。而這款烤模也是Vermicular在日本的麵包店品牌「Vermicular Pot Made Bakery」製作低糖好口感吐司的秘密武器。
這次Vermicular以獨家鑄鐵技術加上世界麵包冠軍陳耀訓的精湛手藝，共同打造出日式風味的「青蘋抹香」吐司，以日式靜岡抹茶搭配台灣高山秋香蘋果，並佐以肉桂香點綴，使蘋果的果香更加立體。
陳耀訓分享：「這款鑄鐵深烤模相比一般烤模，蓄熱與導熱表現更佳，能縮短烘烤時間，使吐司內部保持濕潤、柔軟且富有彈性，外皮則極薄、幾乎無感，口感類似生吐司。若再回烤，則呈現如一般吐司或法棍般的酥脆外皮，但不刮口、不乾硬，讓人享受最純粹細膩的口感層次。」
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