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影史經典！百人樂團全台巡演《鐵達尼號電影音樂會》 3月11日開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《鐵達尼號電影音樂會》演出現場照。圖／聯合數位文創提供
《鐵達尼號電影音樂會》演出現場照。圖／聯合數位文創提供

電影鐵達尼號》於1997年上映，由金獎導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，成本耗資上億美元，並於該年奧斯卡獎大放異彩，獲得11座大獎，包含最佳原創音樂與最佳原創歌曲。由席琳狄翁（Celine Dion）演唱的主題曲《My Heart Will Go On》更是流行音樂史上最暢銷的單曲之一，在全球超過二十國的排行榜奪冠。《鐵達尼號》的經典讓上千上萬的影迷在數十年後仍為之動容，《鐵達尼號電影音樂會》（TITANIC LIVE）的製作於焉誕生。

音樂與畫面交織出更震撼的沉浸式體驗

在管弦樂團與合唱團、風笛手、女歌手的現場演出下，配合大螢幕上的電影實況，逐步推動劇情，帶領觀眾沉浸在《鐵達尼號》的動人旋律與震撼畫面之中。

「當音樂鮮明地呈現並主導整個氛圍時，你會深刻感受到它如何驅動電影的情感張力。我真切地體驗到強烈的情感波動，無論是愛情故事帶來的悸動與喜悅，還是面對危機時的緊張與恐懼。」導演詹姆斯・卡麥隆在觀賞《鐵達尼號電影音樂會》後讚嘆道：「我對這部電影的每一幀畫面都瞭若指掌，但這一次，我看到了前所未見的層次與細節，這場演出真正將整體體驗提升至全新高度。」

《鐵達尼號電影音樂會》演出現場照。圖／聯合數位文創提供
《鐵達尼號電影音樂會》演出現場照。圖／聯合數位文創提供

跨世代感動重現，不容錯過

《鐵達尼號電影音樂會》2022年與2023年創造極佳的票房紀錄、場場座無虛席，演出後更是佳評如潮！今年五、六月回應廣大觀眾的期待，聯合數位文創將再次舉辦《鐵達尼號電影音樂會2025》，進行全台巡演，適合所有影迷與樂迷觀眾共同體驗。音樂會特邀原聲帶中的愛爾蘭風笛手Eric Rigler與英國女歌手Eleanor Grant同臺重現經典，並由曾在瑪塔國際指揮大賽（The Eduardo Mata International Conducting Competition）等國際賽事獲獎的知名指揮呂景民帶領TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團浪漫呈現劇中音樂實況。除了首站在高雄衛武營國家歌劇院，亦將造訪臺中國家歌劇院和臺北流行音樂中心。邀請影迷與愛樂者親臨現場，感受這部影史經典透過音樂會全新詮釋後，在舞台上帶來的非凡感動。

聯合數位文創主辦之《鐵達尼號電影音樂會2025》於3月11日中午12:00在udn售票網獨家啟售，加入udn售票網會員，3月11日至3月25日早鳥期購買指定票區即享9折優惠。

《鐵達尼號電影劇照》。圖／聯合數位文創提供
《鐵達尼號電影劇照》。圖／聯合數位文創提供

《鐵達尼號電影劇照》。圖／聯合數位文創提供

《鐵達尼號電影音樂會2025》

▍演出日期與地點：

高雄衛武營國家歌劇院

2025/5/31 (六) 19:00

2025/6/1 (日) 14:30

臺中國家歌劇院 大劇院

2025/6/3 (二) 19:00

2025/6/4 (三) 19:00

臺北流行音樂中心 表演廳

2025/6/8 (日) 14:30

▍官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/2025titanic

▍購票連結： https://reurl.cc/eGqR2m

▍票　　價：

高雄：4500 / 4000 / 3600 / 3200 / 2800 / 2400 / 2000 / 1000

台中：4500 / 4000 / 3600 / 3200 / 2800 / 2400 / 2000 / 1000

台北：3800 / 3200 / 2800 / 2200 / 1600 / 900

▍客服電話：(02) 2649-1688每日 09:00~18:00，例假日中午休息時間12:00~13:00）

鐵達尼號 電影 音樂會

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影史經典！百人樂團全台巡演《鐵達尼號電影音樂會》 3月11日開賣

電影《鐵達尼號》於1997年上映，由金獎導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，成本耗資上億美元，並於該年奧斯卡獎大放異彩，獲得11座大獎，包含最佳原創音樂與最佳原創歌曲。由席琳狄翁（Celine Dion）演唱的主題曲《My Heart Will Go On》更是流行音樂史上最暢銷的單曲之一，在全球超過二十國的排行榜奪冠。《鐵達尼號》的經典讓上千上萬的影迷在數十年後仍為之動容，《鐵達尼號電影音樂會》（TITANIC LIVE）的製作於焉誕生。

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