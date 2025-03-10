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易遊網跨界開賣大巨蛋VIP席位 看棒球還可再抽機票
旅遊平台不只賣旅行商品、機票、住宿，現在還能賣球賽的VIP席位！全台最大線上旅遊平台易遊網今宣布，正式取得中信兄弟象隊2025年球團主題日台北大巨蛋首次開放的特殊包區獨家尊榮VIP席位銷售權，讓球迷享受獨一無二的觀賽體驗。明(3/1)下午5時在全省易遊網門市、網頁、手機網頁和App開賣。
台灣棒球熱潮持續升溫，隨著2024年第三屆世界棒球12強賽，台灣擊敗韓國、美國、日本等世界棒球強權首度奪冠，不僅震撼世界棒壇，更將全民瘋棒球的熱潮推向頂峰！根據中職統計，2023年觀賽人次突破180萬，創下職棒35年來新高，2024年更是達到276萬人次。中信兄弟隊更以「全台主場」之姿，引領這股棒球旋風，2024年進場數與收視率皆大幅成長，年增率高達48.46%，成為全台最具影響力的職棒球隊。
易遊網這次銷售的獨家尊榮VIP席，專屬權益包括尊榮VIP座位：首度開放三壘側VIP席（共4區），包含3/29和3/30兩場開幕戰在內，共計8場球團主題日。專屬出入通道：設立獨立進場通道，享受無與倫比的尊榮禮遇。啦啦隊互動體驗：球賽期間，啦啦隊成員將親臨易遊網獨家尊榮VIP區，抽出10位球迷合影。還有機會獲得限量球星簽名紀念品：每場提供10顆球星簽名球（不指定球員）、1件球星全隊簽名球衣以及1顆啦啦隊簽名大球，於第七局時由工作人員現場抽出，更增添VIP票券價值。
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