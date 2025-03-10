日本關西大阪Expo 2025將開幕 卡地亞率先揭幕女性展館

日本關西大阪Expo 2025世博會將於2025年4月13日至10月13日舉行，為期6個月的這場全球盛會，以「構建未來社會，想像明日生活」為主題，預計將吸引2,820萬人次參觀。長期關注女性社會地位與發展的法國精品品牌卡地亞（Cartier）更假於3月8日國際婦女節之際率先揭曉女性主題展館（Women's Pavilion），為即將到來的大會暖身。

卡地亞始終將女性視為無盡的靈感源泉。是品牌創意與價值的重要基石，並深信，當女性意識興盛時，全人類都將蓬勃發展。為此，品牌長期致力於性別平等事業，與眾多夥伴並肩攜手，也催生了此次的Women's Pavilion。從杜拜Expo 2020到日本關西大阪Expo 2025，Women's Pavilion的使命始終如一締造一個更加公平、永續的未來。為了呼應今年世博會的主題，Women’ s Pavilion以「共生，共創，共未來」為概念，旨在持續頌揚塑造未來的女性先驅，彰顯她們在推動全球進步、促進平等及引領新一代方面所發揮的舉足輕重的作用，並打造一個致力於推動全球對話、創新與集體行動的平台，希望無論性別如何，人人都能實現真正的平等，有機會盡情展現自身的潛能、和諧共存。

令人一見難忘的Women's Pavilion的外牆設計靈感源自「組木」（Kumiko），由著名日本建築師永山祐子精心打造，獨特結構在杜拜Expo 2020上初次亮相，連接著傳統與現代的設計象徵了品牌承先啟後的承諾。展館的設計深刻體現了永山祐子的設計理念 – 自然、人類與資源之間存在著緊密的聯繫 – 展館周圍的樹木均來自於當地，世博會結束後，它們將被重新種植於大阪的山林之中、循環再生。受傳統町家建築風格的啟發，Women's Pavilion巧妙地將幾何圖案與自然元素融為一體，營造出和諧交融的合作交流空間。

Women's Pavilion內部空間則是一段由著名藝術家兼全球藝術領袖埃斯德夫林（Es Devlin）精心策劃的沉浸式旅程。透過德夫林前瞻性的藝術視角，參觀者也會成為整體展出的一部分。在她的巧妙構想下，Women's Pavilion將參觀者轉化為「排練社群」，希望借助參與式互動引導人們轉變目標與觀點，共同應對困擾全人類的氣候與文明危機等急切挑戰。

這種協作精神深深植根於展館的沉浸式體驗之中。包括由日本電影導演河瀨直美為Women's Pavilion拍攝的序幕影片；法國女演員、導演及藝術家梅蘭妮洛宏（Mélanie Laurent）透過引人入勝的肖像、雕塑、音景及虛擬實境作品；與洛宏攜手創作的千葉尋，其創新的葉綠素印相肖像作品為展館增添了獨特的藝術魅力；跨界藝術家森萬里子在上層空間中呈現了一件圍繞Women's Pavilion團結與共同人性主題的作品。景觀設計師荻野壽以永續花園演繹自然世界，引入彰顯日本四季更迭的本地植被，聚焦於自然之韻；著名時裝設計師阿部千登勢為Women's Pavilion工作人員精心設計了性別共融的制服，巧妙融合和諧與現代的設計理念。