快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

聽新聞
0:00 / 0:00

日本關西大阪Expo 2025將開幕 卡地亞率先揭幕女性展館

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Women's Pavilion二樓講座空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion二樓講座空間。圖／卡地亞提供

日本關西大阪Expo 2025世博會將於2025年4月13日至10月13日舉行，為期6個月的這場全球盛會，以「構建未來社會，想像明日生活」為主題，預計將吸引2,820萬人次參觀。長期關注女性社會地位與發展的法國精品品牌卡地亞（Cartier）更假於3月8日國際婦女節之際率先揭曉女性主題展館（Women's Pavilion），為即將到來的大會暖身。

卡地亞始終將女性視為無盡的靈感源泉。是品牌創意與價值的重要基石，並深信，當女性意識興盛時，全人類都將蓬勃發展。為此，品牌長期致力於性別平等事業，與眾多夥伴並肩攜手，也催生了此次的Women's Pavilion。從杜拜Expo 2020到日本關西大阪Expo 2025，Women's Pavilion的使命始終如一締造一個更加公平、永續的未來。為了呼應今年世博會的主題，Women’ s Pavilion以「共生，共創，共未來」為概念，旨在持續頌揚塑造未來的女性先驅，彰顯她們在推動全球進步、促進平等及引領新一代方面所發揮的舉足輕重的作用，並打造一個致力於推動全球對話、創新與集體行動的平台，希望無論性別如何，人人都能實現真正的平等，有機會盡情展現自身的潛能、和諧共存。

令人一見難忘的Women's Pavilion的外牆設計靈感源自「組木」（Kumiko），由著名日本建築師永山祐子精心打造，獨特結構在杜拜Expo 2020上初次亮相，連接著傳統與現代的設計象徵了品牌承先啟後的承諾。展館的設計深刻體現了永山祐子的設計理念 – 自然、人類與資源之間存在著緊密的聯繫 – 展館周圍的樹木均來自於當地，世博會結束後，它們將被重新種植於大阪的山林之中、循環再生。受傳統町家建築風格的啟發，Women's Pavilion巧妙地將幾何圖案與自然元素融為一體，營造出和諧交融的合作交流空間。

Women's Pavilion內部空間則是一段由著名藝術家兼全球藝術領袖埃斯德夫林（Es Devlin）精心策劃的沉浸式旅程。透過德夫林前瞻性的藝術視角，參觀者也會成為整體展出的一部分。在她的巧妙構想下，Women's Pavilion將參觀者轉化為「排練社群」，希望借助參與式互動引導人們轉變目標與觀點，共同應對困擾全人類的氣候與文明危機等急切挑戰。

這種協作精神深深植根於展館的沉浸式體驗之中。包括由日本電影導演河瀨直美為Women's Pavilion拍攝的序幕影片；法國女演員、導演及藝術家梅蘭妮洛宏（Mélanie Laurent）透過引人入勝的肖像、雕塑、音景及虛擬實境作品；與洛宏攜手創作的千葉尋，其創新的葉綠素印相肖像作品為展館增添了獨特的藝術魅力；跨界藝術家森萬里子在上層空間中呈現了一件圍繞Women's Pavilion團結與共同人性主題的作品。景觀設計師荻野壽以永續花園演繹自然世界，引入彰顯日本四季更迭的本地植被，聚焦於自然之韻；著名時裝設計師阿部千登勢為Women's Pavilion工作人員精心設計了性別共融的制服，巧妙融合和諧與現代的設計理念。

Women's Pavilion的二樓則為圍繞全球關鍵挑戰展開的對話、論壇和展覽提供平台。該空間將關注六大核心主題——大地母親、商業與科技、教育與政策、藝術與文化、慈善事業以及角色與身份，邀請先鋒領袖、社會運動者及專家，共同探索解決現實世界難題的方式。

Women's Pavilion的雕塑花園。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion的雕塑花園。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion正面細節。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion正面細節。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion外觀。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion外觀。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion正面細節。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion正面細節。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion內部空間。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion夜間外觀。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion夜間外觀。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion入口的花園。圖／卡地亞提供
Women's Pavilion入口的花園。圖／卡地亞提供
為卡地亞打造展館外牆的著名日本建築師永山祐子。圖／卡地亞提供
為卡地亞打造展館外牆的著名日本建築師永山祐子。圖／卡地亞提供

品牌 日本 設計師

延伸閱讀

女星入魂「那個女孩」！國小被迫賣淫染毒　最悲慘人生

日本基本薪資創32年來最大增幅 支撐日銀升息前景

日本爆紅戀綜《離線找真愛》必追6亮點：異國斷網10天、靠手寫信找真愛，《雙層公寓》團隊睽違多年全新力作！

日本綜藝天王濱田雅功宣布「即日起停工」 經紀公司揭原因

相關新聞

詹懷雲《命中註定那頭鵝》裸身戲高雄公開 林奕嵐笑虧他身上都嬰兒油

金鐘新人林奕嵐和新科男神詹懷雲主演的原創青春愛情片《命中註定那頭鵝》，由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造、聯合數位文創共同出品，將於3月14日白色情人節上映！全片九成在高雄拍攝，6日晚間選在高雄舉辦首映會。除了男女主角，監製陳郁佳、陳永雄以及導演楊宥瑜和參與演出的納豆、陳華都專程南下陪觀眾一起感受這部又哭又笑、可愛奇幻的電影。

影史經典！百人樂團全台巡演《鐵達尼號電影音樂會》 3月11日開賣

電影《鐵達尼號》於1997年上映，由金獎導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，成本耗資上億美元，並於該年奧斯卡獎大放異彩，獲得11座大獎，包含最佳原創音樂與最佳原創歌曲。由席琳狄翁（Celine Dion）演唱的主題曲《My Heart Will Go On》更是流行音樂史上最暢銷的單曲之一，在全球超過二十國的排行榜奪冠。《鐵達尼號》的經典讓上千上萬的影迷在數十年後仍為之動容，《鐵達尼號電影音樂會》（TITANIC LIVE）的製作於焉誕生。

陳耀訓限定「青蘋抹香」吐司只送不賣！Vermicular首推「琺瑯鑄鐵烤模」烘焙展登場

不只「小V鍋」名號燒透主婦圈，日本Vermicular宣布再推出「琺瑯鑄鐵方型深烤模」進軍烘焙界，更與陳耀訓合作，選在台...

易遊網跨界開賣大巨蛋VIP席位 看棒球還可再抽機票

旅遊平台不只賣旅行商品、機票、住宿，現在還能賣球賽的VIP席位！全台最大線上旅遊平台易遊網今宣布，正式取得中信兄弟象隊2...

日本關西大阪Expo 2025將開幕 卡地亞率先揭幕女性展館

日本關西大阪Expo 2025世博會將於2025年4月13日至10月13日舉行，為期6個月的這場全球盛會，以「構建未來社...

Klook獨家推出Lady Gaga新加坡演唱會套票 3月19日開搶

旅遊與娛樂預訂平台Klook今宣布，成為Lady Gaga新加坡演唱會官方體驗合作夥伴，將於Klook App搶先開賣演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。