Klook獨家推出Lady Gaga新加坡演唱會套票 3月19日開搶

旅遊與娛樂預訂平台Klook今宣布，成為Lady Gaga新加坡演唱會官方體驗合作夥伴，將於Klook App搶先開賣演唱會門票加住宿的體驗套票，下周三（19日）上午10時起限時開搶，Klook會員可優先購票，售價約新台幣1萬4600元起。

Lady Gaga自2012年「Born This Way Ball」巡演後，時隔13年再度登上新加坡舞台。本次演出共4場，將於2025年5月18日（星期日）在新加坡國家體育場揭開序幕，並於5月19日、21日和24日加演，更是Lady Gaga在亞洲的唯一站點。

Klook今宣布成為Lady Gaga新加坡演唱會官方體驗合作夥伴，並將於3月19日上午10點於Klook App搶先開賣演唱會門票加住宿的體驗套票。

Klook會員將可於3月19日（周三）上午10點至3月21日（周五）上午9點59分，透過Klook App獨家優先購票。此次套票每組內含兩張演唱會門票，搭配一或兩晚四星級或五星級的飯店住宿，價格分別自新加坡幣589元（約台幣1萬4600元）和新加坡幣728元（約台幣1萬8000元）起，提供旅客從入住到觀演一站式輕鬆流暢的體驗。

Klook提醒，所有Klook體驗套票將於Klook App（版本7.15.1以上）限定販售，每位用戶最多可購買6張門票。詳情請至官網查詢。