壽司郎×我推的孩子！B小町甜點上桌　聯名週邊免費送

連鎖迴轉壽司「壽司郎」將於3月12日至4月13日期間，攜手日本人氣動漫「我推的孩子」，展開33天的聯名活動。除了推出「最閃亮的白桃偶像聖代」、「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」及「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」等聯名甜點之外，還有一系列週邊同步登場，並於全台打造6間主題店，讓粉絲沉浸在我推的孩子的世界之中。

本次的聯名活動中，共打造呼應角色主題的三款聯名甜點。「最閃亮的白桃偶像聖代」以露比的代表色「紅寶石」為靈感，打造桃子風味冰沙，以及淡粉色的桃子雪酪，再以巧克力片作為星星icon，並搭配限量B小町造型插卡，每份140元。「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」以有馬佳奈的應援色為靈感，以雪白的牛奶布丁、牛奶冰淇淋呈現，並裝飾象徵佳奈髮色的草莓醬與心型棉花糖點綴，每杯90元。至於「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」使用鳳梨果汁製成的冰淇淋蛋糕，搭配底層的椰子達克瓦茲，具有清新的熱帶氣息，並以明亮黃色呼應MEM CYO的髮色及應援色，每杯80元。

活動期間在全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿700元即可以120元加購「盲袋Q版壓克力立牌」1個、滿1,400元可以240元加購2個，依此類推。款式共9款，全台限量27,000個，恕不挑款。首波滿額贈由3月19日起跑，內用單筆滿400元，即可獲得「盲袋Q版貼紙」1張、滿800元可獲得2張，依此類推。共14款，全台限量140,000張；第二波則從3月26日開始，內用單筆發票滿600元，即可獲得「盲袋Q版吊飾」1個、滿1,200元可獲得2個，依此類推。款式共9款，全台限量45,000個，皆採隨機出貨。