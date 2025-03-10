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壽司郎×我推的孩子！B小町甜點上桌 聯名週邊免費送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
在壽司郎×《我推的孩子》主題門市，可看到滿滿的B小町元素。圖／壽司郎提供
在壽司郎×《我推的孩子》主題門市，可看到滿滿的B小町元素。圖／壽司郎提供

連鎖迴轉壽司「壽司郎」將於3月12日至4月13日期間，攜手日本人氣動漫「我推的孩子」，展開33天的聯名活動。除了推出「最閃亮的白桃偶像聖代」、「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」及「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」等聯名甜點之外，還有一系列週邊同步登場，並於全台打造6間主題店，讓粉絲沉浸在我推的孩子的世界之中。

本次的聯名活動中，共打造呼應角色主題的三款聯名甜點。「最閃亮的白桃偶像聖代」以露比的代表色「紅寶石」為靈感，打造桃子風味冰沙，以及淡粉色的桃子雪酪，再以巧克力片作為星星icon，並搭配限量B小町造型插卡，每份140元。「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」以有馬佳奈的應援色為靈感，以雪白的牛奶布丁、牛奶冰淇淋呈現，並裝飾象徵佳奈髮色的草莓醬與心型棉花糖點綴，每杯90元。至於「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」使用鳳梨果汁製成的冰淇淋蛋糕，搭配底層的椰子達克瓦茲，具有清新的熱帶氣息，並以明亮黃色呼應MEM CYO的髮色及應援色，每杯80元。

活動期間在全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿700元即可以120元加購「盲袋Q版壓克力立牌」1個、滿1,400元可以240元加購2個，依此類推。款式共9款，全台限量27,000個，恕不挑款。首波滿額贈由3月19日起跑，內用單筆滿400元，即可獲得「盲袋Q版貼紙」1張、滿800元可獲得2張，依此類推。共14款，全台限量140,000張；第二波則從3月26日開始，內用單筆發票滿600元，即可獲得「盲袋Q版吊飾」1個、滿1,200元可獲得2個，依此類推。款式共9款，全台限量45,000個，皆採隨機出貨。

本次聯名活動加碼推出6間「我推的孩子」主題門市，包含壽司郎台北中華路店、桃園國際路店、台中黎明市政南店、彰化金馬店、台南安平店、高雄中正店。從入口至桌面，隨處可見露比、佳奈及MEM CYO的身影，適合粉絲打卡留念。活動期間完成網路社群任務即可參加抽獎，有機會獲得「我推的孩子聯名透明小包包」，共4款，FB及Instagram各限量20名。

壽司郎聯名「我推的孩子」，推出「盲袋Q版壓克力立牌」，滿額加購價120元。圖／壽司郎提供
壽司郎聯名「我推的孩子」，推出「盲袋Q版壓克力立牌」，滿額加購價120元。圖／壽司郎提供
《我推的孩子》盲袋Q版貼紙，共計14款。圖／壽司郎提供
《我推的孩子》盲袋Q版貼紙，共計14款。圖／壽司郎提供
壽司郎於全台6間指定門市，打造《我推的孩子》主題門市。圖／壽司郎提供
壽司郎於全台6間指定門市，打造《我推的孩子》主題門市。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手《我推的孩子》，推出聯名甜點與一系列週邊產品。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手《我推的孩子》，推出聯名甜點與一系列週邊產品。圖／壽司郎提供
凡參與社群任務，有機會抽中「我推的孩子聯名透明小包包」。圖／壽司郎提供
凡參與社群任務，有機會抽中「我推的孩子聯名透明小包包」。圖／壽司郎提供
壽司郎推出B小町監修的聯名甜點，包括「最閃亮的白桃偶像聖代」、「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」及「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」。圖／壽司郎提供
壽司郎推出B小町監修的聯名甜點，包括「最閃亮的白桃偶像聖代」、「給你推的孩子煉乳牛奶布丁」及「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕」。圖／壽司郎提供
包括入口、結帳區等處，都有《我推的孩子》元素裝飾。圖／壽司郎提供
包括入口、結帳區等處，都有《我推的孩子》元素裝飾。圖／壽司郎提供
壽司郎推出「《我推的孩子》盲袋Q版吊飾」，共有9款造型。圖／壽司郎提供
壽司郎推出「《我推的孩子》盲袋Q版吊飾」，共有9款造型。圖／壽司郎提供

冰淇淋 壽司郎 牛奶

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