小米6款AIoT新品齊發 買平板送鍵盤 25000mAh行動電源可登機沒問題

隨著Xiaomi 15 Series旗艦新機發表，同步推出了一系列全新AIoT產品，包括Xiaomi Pad 7 Series、Xiaomi Watch S4、Xiaomi Buds 5 Pro、Xiaomi Buds 5 Pro WiFi及Xiaomi行動電源25000 212W等6款產品，全面升級智慧體驗。

Xiaomi Pad 7 Pro與Xiaomi Pad 7配備3.2K解析度、144Hz高刷新率螢幕，搭載Snapdragon 8s Gen 3與Snapdragon 7+ Gen 3處理器，並支援Xiaomi HyperAI，實現流暢創作與多裝置互聯，其中Xiaomi Pad 7 Pro更推出抗反光的奈米柔光螢幕版，全系列9,999元起，3月24日前購買再贈Xiaomi Pad 7系列磁吸鍵盤。

Xiaomi Watch S4則是強化智慧健康管理，配備1.43吋圓形AMOLED螢幕，具備一鍵微體檢、跑步姿勢識別及雙MIC降噪功能；而在音頻領域，Xiaomi Buds 5 Pro系列提供55dB旗艦級降噪與Harman AudioEFX專業調音，Wi-Fi版本更支援4.2Mbps無損音訊傳輸，提供更細膩的聆聽體驗。