小米6款AIoT新品齊發 買平板送鍵盤 25000mAh行動電源可登機沒問題
隨著Xiaomi 15 Series旗艦新機發表，同步推出了一系列全新AIoT產品，包括Xiaomi Pad 7 Series、Xiaomi Watch S4、Xiaomi Buds 5 Pro、Xiaomi Buds 5 Pro WiFi及Xiaomi行動電源25000 212W等6款產品，全面升級智慧體驗。
Xiaomi Pad 7 Pro與Xiaomi Pad 7配備3.2K解析度、144Hz高刷新率螢幕，搭載Snapdragon 8s Gen 3與Snapdragon 7+ Gen 3處理器，並支援Xiaomi HyperAI，實現流暢創作與多裝置互聯，其中Xiaomi Pad 7 Pro更推出抗反光的奈米柔光螢幕版，全系列9,999元起，3月24日前購買再贈Xiaomi Pad 7系列磁吸鍵盤。
Xiaomi Watch S4則是強化智慧健康管理，配備1.43吋圓形AMOLED螢幕，具備一鍵微體檢、跑步姿勢識別及雙MIC降噪功能；而在音頻領域，Xiaomi Buds 5 Pro系列提供55dB旗艦級降噪與Harman AudioEFX專業調音，Wi-Fi版本更支援4.2Mbps無損音訊傳輸，提供更細膩的聆聽體驗。
此外，最近因為韓國旅遊新規定而帶起的行動電源更新潮，最新推出的Xiaomi行動電源25000 212W，正是符合國際航空標準條件內的新選擇，支援三埠同時快充、最高140W單埠輸出、25,000mAh大容量電池與100W雙向快充技術，能在2.5小時內充滿，90.8Wh符合國際航空標準，方便用戶攜帶登機。
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