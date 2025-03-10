海老＋豬排、手遊聯名餐！金子半之助、吉豚屋新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「金子半之助」推出全新「海老豬排天婦羅定食」。圖／金子半之助提供
「金子半之助」推出全新「海老豬排天婦羅定食」。圖／金子半之助提供

來自日本的天丼連鎖店「金子半之助」，即日起針對限定門市推出全新「海老豬排天婦羅定食」，嚴選新鮮海老與腰內肉豬排作為主角，酥炸之後搭配青龍椒、舞菇及野菜炸餅，帶來海陸兼具的豪華享受，限於林口三井店、台中三井店、台中LaLaport店及台南三井店販售，每份369元。

針對會員，即日起至3月12日期間，憑會員電子優惠券，點購海老豬排天婦羅定食，即可免費升級四選二99元套餐，更添餐桌豐富度。

連鎖丼飯「吉豚屋」即日起至3月26日期間，攜手手遊「明日方舟」推出聯名活動，打造兩款主題餐點。其中「慈悲願景」內含豬排咖哩（梅）、豬肉味噌湯（小），每套298元。至於「魂靈之影」則是由Katsudon、鹹甜交織日式壽喜牛、職人南蠻炸雞組合而成的丼飯，一次享受三種不同風味，每份298元。凡購買聯名套餐，即可隨機獲得限定紙餐墊、紙杯墊、小插卡與虛寶卡。

除此之外，出示遊戲畫面，即贈送特調飲品一杯；並完成打卡任務，即可獲得Q版紙立牌一份。適合粉絲蒐集。在「吉豚屋館前店」、「吉豚屋信義旗艦店」，也會加入「全新主線-慈悲燈塔」視覺主題，帶來獨特的沉浸式體驗。

凡購買吉豚屋×明日方舟聯名套餐，可隨機獲得限定紙餐墊、紙杯墊、小插卡與虛寶卡。圖／吉豚屋提供
凡購買吉豚屋×明日方舟聯名套餐，可隨機獲得限定紙餐墊、紙杯墊、小插卡與虛寶卡。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」攜手手遊「明日方舟」打造主體門市。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」攜手手遊「明日方舟」打造主體門市。圖／吉豚屋提供

套餐 紙杯 豬肉

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