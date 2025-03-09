SKZ昇玟、岡田將生、龍后齊聚 歡慶CHAUMET蜜蜂珠寶

法國百年珠寶CHAUMET，為歡慶經典Bee de Chaumet系列更名迎來全新的歷史篇章，在2025秋冬巴黎時裝周期間，於歷史悠久的芳登（Vendome）12號總店的私人沙龍舉辦別具意義的Bee Party。包括英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、韓國男團Stray Kids成員昇玟、以及日本演員岡田將生、品牌中國區大使于適等多位藝人共襄盛舉，一同感受Bee de Chaumet所蘊含的歡愉活潑之氣息。

日本男演員岡田將生。圖／Chaumet提供