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SKZ昇玟、岡田將生、龍后齊聚 歡慶CHAUMET蜜蜂珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國男團Straykids昇玟。圖／Chaumet提供
韓國男團Straykids昇玟。圖／Chaumet提供

法國百年珠寶CHAUMET，為歡慶經典Bee de Chaumet系列更名迎來全新的歷史篇章，在2025秋冬巴黎時裝周期間，於歷史悠久的芳登（Vendome）12號總店的私人沙龍舉辦別具意義的Bee Party。包括英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、韓國男團Stray Kids成員昇玟、以及日本演員岡田將生、品牌中國區大使于適等多位藝人共襄盛舉，一同感受Bee de Chaumet所蘊含的歡愉活潑之氣息。

日本男演員岡田將生。圖／Chaumet提供
日本男演員岡田將生。圖／Chaumet提供

派對隨處可見精心設計的蜂巢元素，賓客在歷史建築外牆投下的金燦蜂巢光影迎接下走入這場熱鬧盛宴。現場不僅能展出Bee de Chaumet系列百年匠心工藝的完整系列作品，更有DJ 炒熱現場氣氛。Bee de Chaumet是擅長自然主義的CHAUMET以蜜蜂為靈感的經典設計，除了具象的蜜蜂造型珠寶，更將蜂巢的六角形結構化作設計元素，延伸出各種當代摩登的中性設計，不論男女均能自由混搭，穿戴出個人專屬的個性魅力。

Chaumet中國區品牌大使于適。圖／Chaumet提供
Chaumet中國區品牌大使于適。圖／Chaumet提供
英國女演員Emilia Clarke。圖／Chaumet提供
英國女演員Emilia Clarke。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K白金鑲鑽耳環，94,400元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K白金鑲鑽耳環，94,400元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽戒指，38萬8,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽戒指，38萬8,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽耳環，66萬元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽耳環，66萬元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，29萬1,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，29萬1,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K白金鑲鑽項鍊，282萬8,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K白金鑲鑽項鍊，282萬8,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，102萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，102萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽手環，137萬7,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽手環，137萬7,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，197萬6,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，197萬6,000元。圖／Chaumet提供

珠寶 蜜蜂

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