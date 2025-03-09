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SKZ昇玟、岡田將生、龍后齊聚 歡慶CHAUMET蜜蜂珠寶
法國百年珠寶CHAUMET，為歡慶經典Bee de Chaumet系列更名迎來全新的歷史篇章，在2025秋冬巴黎時裝周期間，於歷史悠久的芳登（Vendome）12號總店的私人沙龍舉辦別具意義的Bee Party。包括英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、韓國男團Stray Kids成員昇玟、以及日本演員岡田將生、品牌中國區大使于適等多位藝人共襄盛舉，一同感受Bee de Chaumet所蘊含的歡愉活潑之氣息。
派對隨處可見精心設計的蜂巢元素，賓客在歷史建築外牆投下的金燦蜂巢光影迎接下走入這場熱鬧盛宴。現場不僅能展出Bee de Chaumet系列百年匠心工藝的完整系列作品，更有DJ 炒熱現場氣氛。Bee de Chaumet是擅長自然主義的CHAUMET以蜜蜂為靈感的經典設計，除了具象的蜜蜂造型珠寶，更將蜂巢的六角形結構化作設計元素，延伸出各種當代摩登的中性設計，不論男女均能自由混搭，穿戴出個人專屬的個性魅力。
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