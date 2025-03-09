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25秋冬巴黎時裝周／ATEEZ星化首度走秀 KENZO好二次元

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ATEEZ成員朴星化驚喜登上ISABEL MARANT伸展台。圖／惇聚提供
ATEEZ成員朴星化驚喜登上ISABEL MARANT伸展台。圖／惇聚提供

法國設計師品牌ISABEL MARANT，2025秋冬男女裝大秀於巴黎皇家宮殿花園舉辦，以設計師擅長的90年代搖滾電音風格為主軸，將標誌性設計與新潮元素融為一體。繼擔任品牌2025春夏形象廣告的主角後，韓國男子團體ATEEZ成員朴星化也首次登上伸展台走秀，展現ISABEL MARANT自由奔放的獨特美學，魅力詮釋驚豔全場。

ATEEZ成員朴星化驚喜登上ISABEL MARANT伸展台。圖／惇聚提供
ATEEZ成員朴星化驚喜登上ISABEL MARANT伸展台。圖／惇聚提供

Isabel Marant 擅長掌握剛柔並濟的對比，並運用了品牌令人熟悉的標誌元素，如透明的鉤花蕾絲和花卉圖案的魚網襪，搭配點綴黑色圓點的白色皮革短靴，細條紋馬甲與紅色格紋圖案搭配，向Grunge搖滾風格。本季更大膽地挑戰解構傳統的三件式西裝，寬肩緞面翻領的燕尾服外套，則搭配了蕾絲荷葉邊裙裝。透視疊穿、輕盈流動的布料以及內衣靈感的單品，營造出波西米亞風情，穿插帶有陽剛氣息的設計。手工製作的配飾結合將鏈條與別針，展現出叛逆精神，跨越性別的設計在華麗的布料層次中相互交融。

KENZO兔子靈感來自1979年高田賢三的手稿。圖／惇聚提供
KENZO兔子靈感來自1979年高田賢三的手稿。圖／惇聚提供

在舉辦了8年的男女裝混合秀後，本季KENZO在藝術總監Nigo的帶領下首度舉辦獨立女裝秀《Lucky Me? Lucky You》，品牌創始人高田賢三（Kenzo Takada）的巧思結合安迪沃荷（Andy Warhol）的普普藝術氣息，以大量具象的卡通式兔子重新定義青春洋溢、俏皮自信的KENZO女孩。

KENZO兔子化為毛茸茸的外套，將童趣推向極致。圖／惇聚提供
KENZO兔子化為毛茸茸的外套，將童趣推向極致。圖／惇聚提供

「Lucky Me」是粉色夢幻、墜入愛河的粉紅色公兔，「Lucky You!」則是機靈調皮、俏皮浪漫的寶藍色母兔，靈感來自1979年高田賢三的手稿。大秀於品牌工作室舉辦。Nigo私藏的Savile Row訂製西裝元素貫穿整體造型，有的以寬鬆「男友風」剪裁呈現，有的正裝剪裁與輕鬆慵懶的單品形成對比。日本赤耳牛仔褲、柔軟褶皺蘿蔔褲，以及流暢飄逸的輕紗燈籠褲則這些家居服單品，以及如內衣般細膩的真絲緞面吊帶裙，則對比地穿插於系列之中。

ISABEL MARANT的格紋短洋裝與蕾絲褲襪向龐克與Grunge搖滾致敬。圖／惇聚提供
ISABEL MARANT的格紋短洋裝與蕾絲褲襪向龐克與Grunge搖滾致敬。圖／惇聚提供
皮革套裝展現ISABEL MARANT的搖滾氣息。圖／惇聚提供
皮革套裝展現ISABEL MARANT的搖滾氣息。圖／惇聚提供
KENZO本季與New Era聯名系列推出59FIFTY棒球帽。圖／惇聚提供
KENZO本季與New Era聯名系列推出59FIFTY棒球帽。圖／惇聚提供
帶有龐克氣息的卡其綠色調，巧妙呼應英國街頭次文化的經典風格。圖／惇聚提供
帶有龐克氣息的卡其綠色調，巧妙呼應英國街頭次文化的經典風格。圖／惇聚提供
ISABEL MARANT擅長將蕾絲與搖滾風格交融。圖／惇聚提供
ISABEL MARANT擅長將蕾絲與搖滾風格交融。圖／惇聚提供
ISABEL MARANT設計模糊了男女裝的界線。圖／惇聚提供
ISABEL MARANT設計模糊了男女裝的界線。圖／惇聚提供
緞面材質保齡球包，搭配同色皮革滾邊、褶皺提把與絲帶蝴蝶結。圖／惇聚提供
緞面材質保齡球包，搭配同色皮革滾邊、褶皺提把與絲帶蝴蝶結。圖／惇聚提供
粉色與藍色的Harris Tweed蘇格蘭方格紋呼應Nigo對英式傳統布料的喜愛。圖／惇聚提供
粉色與藍色的Harris Tweed蘇格蘭方格紋呼應Nigo對英式傳統布料的喜愛。圖／惇聚提供
緞面材質與絨毛交錯。圖／惇聚提供
緞面材質與絨毛交錯。圖／惇聚提供

巴黎 設計師

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