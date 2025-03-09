25秋冬巴黎時裝周／ATEEZ星化首度走秀 KENZO好二次元
法國設計師品牌ISABEL MARANT，2025秋冬男女裝大秀於巴黎皇家宮殿花園舉辦，以設計師擅長的90年代搖滾電音風格為主軸，將標誌性設計與新潮元素融為一體。繼擔任品牌2025春夏形象廣告的主角後，韓國男子團體ATEEZ成員朴星化也首次登上伸展台走秀，展現ISABEL MARANT自由奔放的獨特美學，魅力詮釋驚豔全場。
Isabel Marant 擅長掌握剛柔並濟的對比，並運用了品牌令人熟悉的標誌元素，如透明的鉤花蕾絲和花卉圖案的魚網襪，搭配點綴黑色圓點的白色皮革短靴，細條紋馬甲與紅色格紋圖案搭配，向Grunge搖滾風格。本季更大膽地挑戰解構傳統的三件式西裝，寬肩緞面翻領的燕尾服外套，則搭配了蕾絲荷葉邊裙裝。透視疊穿、輕盈流動的布料以及內衣靈感的單品，營造出波西米亞風情，穿插帶有陽剛氣息的設計。手工製作的配飾結合將鏈條與別針，展現出叛逆精神，跨越性別的設計在華麗的布料層次中相互交融。
在舉辦了8年的男女裝混合秀後，本季KENZO在藝術總監Nigo的帶領下首度舉辦獨立女裝秀《Lucky Me? Lucky You》，品牌創始人高田賢三（Kenzo Takada）的巧思結合安迪沃荷（Andy Warhol）的普普藝術氣息，以大量具象的卡通式兔子重新定義青春洋溢、俏皮自信的KENZO女孩。
「Lucky Me」是粉色夢幻、墜入愛河的粉紅色公兔，「Lucky You!」則是機靈調皮、俏皮浪漫的寶藍色母兔，靈感來自1979年高田賢三的手稿。大秀於品牌工作室舉辦。Nigo私藏的Savile Row訂製西裝元素貫穿整體造型，有的以寬鬆「男友風」剪裁呈現，有的正裝剪裁與輕鬆慵懶的單品形成對比。日本赤耳牛仔褲、柔軟褶皺蘿蔔褲，以及流暢飄逸的輕紗燈籠褲則這些家居服單品，以及如內衣般細膩的真絲緞面吊帶裙，則對比地穿插於系列之中。
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