女神節、開學季優惠接力 icash Pay最高30％回饋

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開學3C採購再加碼，活動期間於「悠遊開學季」指定店家使用悠遊付不限金額消費扣款，即可獲得指定3C品牌10%現金回饋券1張，每戶限領1張，總回饋限量2,000份。

神腦女王節即日起至3月31日，指定品最高回饋2,000元神腦幣，於神腦生活網路商城消費滿3,800元，可抽價值破萬元的Dyson吹風機、iPad mini，中華、神腦門市指定手機舊換新最高享3,000元折扣。蘋果最平價AI手機 iPhone 16e至中華、神腦門市、神腦生活網路商城買就送超值配件組或現折500元（3選1），指定舊機換新機享800元折扣，或是搭配資費最低0元就可入手。