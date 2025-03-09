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女神節、開學季優惠接力 icash Pay最高30％回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付開學季週週領券最高享20%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊付開學季週週領券最高享20%回饋。圖／悠遊付提供

女神節、開學季優惠一波接一波，把握38婦女節優惠最後一天，icash Pay全通路消費單筆消費滿5,000元，即贈200點OPENPOINT點數回饋，最高回饋400點。此外，深受用戶喜愛的TWQR優惠活動回歸，自3月13日起至3月31日，在全台標示TWQR店家使用icash Pay掃描QR Code付款，即享有30%OPENPOINT點數回饋，每戶最高回饋上限100點，活動總上限50萬點，新用戶可再享不限金額消費加贈50點。

另外，悠遊付開學季幫家長、學生省荷包，即日起至4月30日止，會員只要前往台灣大學、台灣科技大學、東吳大學以及師範大學的「悠遊開學季指定店家」，掃描活動網頁面的QR Code，週週可領取20元悠遊付現金回饋券，每周限量1,500張。

開學3C採購再加碼，活動期間於「悠遊開學季」指定店家使用悠遊付不限金額消費扣款，即可獲得指定3C品牌10%現金回饋券1張，每戶限領1張，總回饋限量2,000份。

神腦女王節即日起至3月31日，指定品最高回饋2,000元神腦幣，於神腦生活網路商城消費滿3,800元，可抽價值破萬元的Dyson吹風機、iPad mini，中華、神腦門市指定手機舊換新最高享3,000元折扣。蘋果最平價AI手機 iPhone 16e至中華、神腦門市、神腦生活網路商城買就送超值配件組或現折500元（3選1），指定舊機換新機享800元折扣，或是搭配資費最低0元就可入手。

中華電信「女神風采 真購精采」活動，即日起至4月15日，申辦精采5G月繳1,399元以上指定方案，最新三星Galaxy S25最低千元內入手；或以0元帶走市價逾萬元的HITACHI過熱水蒸氣烘烤微波爐、Vermicular MINI IH琺瑯電子鑄鐵鍋等多款熱銷家電，再享家電延長保固優惠。申辦精采5G贈點指定方案，最高贈Hami Point 15,000點，點數還可於Hami Go兌點商城換取百貨禮券、Dyson吹風機、按摩墊等多款寵愛女神精選好禮，兌點再抽寶雅集團1,000元即享券。

TWQR店家掃碼支付用icash Pay，筆筆回饋30%。圖／愛金卡提供
TWQR店家掃碼支付用icash Pay，筆筆回饋30%。圖／愛金卡提供
中華電信推出「女神風采 真購精采」活動，即日起至4月15日申辦精采5G指定方案，還可將Vermicular MINI IH琺瑯電子鑄鐵鍋等多款熱銷家電0元帶回家。圖／中華電信提供
中華電信推出「女神風采 真購精采」活動，即日起至4月15日申辦精采5G指定方案，還可將Vermicular MINI IH琺瑯電子鑄鐵鍋等多款熱銷家電0元帶回家。圖／中華電信提供

吹風機 女神 現金回饋

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