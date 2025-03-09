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25秋冬巴黎時裝周／林心如、章若楠共賞紀梵希新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林心如出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供
林心如出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供

「要向前走，你必須回到起點。對我而言，那就是指工作坊。它是Givenchy的核心與靈魂。」紀梵希（GIVENCHY）創意總監Sarah Burton如是說。品牌在巴黎2025秋冬時裝周期間發表了由新任接手以來的第一個女裝系列大秀，回歸高訂傳統的設計備受時尚界好評。包括品牌好友Roony Mara、男星范承承、女星林心如、以及近期因熱播劇「難哄」而爆紅的女星章若楠都出席看秀。

章若楠出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供
章若楠出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供

「回到人台上裁剪、回到工藝對我來說是自然而然的事。裁剪、塑形、比例調整，這就是我的感覺，這是我工作的方式，也是我想要做的事情。」Sarah Burton解說她為紀梵希帶來的首個系列設計，是回歸到最初品牌創辦人赫伯特德紀凡希（Hubert de Givenchy）的立體剪裁工作形式，專注於布料與身體之間的互動。

范冰冰的弟弟男星范承承出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供
范冰冰的弟弟男星范承承出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供

從身體開始，印著「GIVENCHY 1952」字樣的標語出現在服裝和配件上，整體從剪裁出發，將男性化的技術與女性化的線條巧妙融合，有時甚至在同一套服裝上互為對比。透過女性的角度，強而有力的女性氣質被重新建構：「我想呈現現代女性的一切。力量、脆弱、情感智慧、感覺強大或性感，所有的一切。」

好萊塢女星Rooney Mara出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供
好萊塢女星Rooney Mara出席GIVENCHY 2025秋冬女裝大秀。圖／紀梵希提供

現代高級訂製剪裁的輪廓中流動著象徵性和氛圍。強勁的肩部線條和沙漏型的腰身，經典的外套和大衣的輪廓，還有兩種褲型與工作室中自由實驗的形狀形成對比。布料被隨意地製作成無背的洋裝，或綁成裙子，遮掩的前身和裸露的背部相對應，並讓目光停留在黑色皮革鉛筆裙背部。

處處可見呼應大師紀凡希的設計細節：香蒂伊蕾絲的裙子被剪短至極致，拉長了身形、五十年代的基礎款式在子彈型胸罩中轉變成挑逗性設計、手環長度的袖子和繭形背部出現在外套和夾克上、圍巾和蝴蝶結變形為具有圖形感的皮革圍巾、紀凡希經典的白襯衫的空氣感歐根紗領口則轉化為一條裙子。

裝飾各種美妝物件的短洋裝。圖／紀梵希提供
裝飾各種美妝物件的短洋裝。圖／紀梵希提供

配件部分透過具體素材的使用呼應品牌的高訂精神：繁褶紗網穆勒鞋、扭曲絲帶涼鞋、曲線感錐形高跟戀物鞋、「裸露」的剪裁緞帶高跟鞋和切趾芭蕾舞平底鞋等，現代化的舊時高級訂製玻璃、珍珠和水晶耳環、和裝飾珠寶的晚宴手拿包為整體造型注入華麗氣息。

強而有力的女性氣質被重新建構。圖／紀梵希提供
強而有力的女性氣質被重新建構。圖／紀梵希提供
皮革外套洋裝採用強勁的肩部線條和沙漏型的腰身。圖／紀梵希提供
皮革外套洋裝採用強勁的肩部線條和沙漏型的腰身。圖／紀梵希提供
現代高級訂製剪裁的輪廓中流動著象徵性和氛圍。圖／紀梵希提供
現代高級訂製剪裁的輪廓中流動著象徵性和氛圍。圖／紀梵希提供
結構手環長度的袖子和繭形背部出現在外套和夾克上。圖／紀梵希提供
結構手環長度的袖子和繭形背部出現在外套和夾克上。圖／紀梵希提供
放長放寬的西裝自然地展現出當代的女性氣息。圖／紀梵希提供
放長放寬的西裝自然地展現出當代的女性氣息。圖／紀梵希提供
布料的形成的份量感和輪廓呼應品牌的高訂傳統。圖／紀梵希提供
布料的形成的份量感和輪廓呼應品牌的高訂傳統。圖／紀梵希提供
男性化的技術與女性化的線條巧妙融合。圖／紀梵希提供
男性化的技術與女性化的線條巧妙融合。圖／紀梵希提供

巴黎 時裝周 林心如

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