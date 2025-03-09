25秋冬巴黎時裝周／愛馬仕衣櫃超滿足 實穿自在

愛馬仕（Hermès）於巴黎時裝周期間3月8日假巴黎共和衛隊（Garde républicaine）發表2025秋冬女裝系列。在創意總監Nadège Vanhée的發想下，本季的服裝單品可以說是一整櫃滿足各種不同年齡層奢華衣櫥的穿著需求的衣櫥，每一件服裝都展現了愛馬仕女裝一貫的經典風格，在實穿與時髦感之間達到平衡，舒適自在之際亦能活動自如。

裝飾拉鍊與挖空的開衩印花短洋裝。圖／愛馬仕提供

正如前幾季展現出的特色，本季也大量結合了皮革與毛料針織，毛氈堅韌厚實與保護性，與皮革的紳士風格相互輝映：有的皮革鞣製得較為硬挺，有的則更為柔軟，與貼合身型的針織和毛料形成不同程度的對比，而這自然要歸功於愛馬仕品牌在皮革製品方面擁有悠久的傳承與工坊精湛的技術。為了能凸顯大量皮革的運用和多變風貌，本季也可見到大量的開衩和腰部垂墜穗花的皮革編織綁帶，在身體前側和後側隨著模特兒的快速走動而自在擺動，都是創造更豐富皮革視覺效果的服裝設計手法。

色澤亮眼的苔綠色針織洋裝。圖／愛馬仕提供

Nadège Vanhée在接受外媒訪問時提到，男裝和裁剪設計是她的靈感來源，她希望打造經典款的單品，正如愛馬仕的包包一樣雋永而不受流行美學與時尚風潮的影響，隨時從衣櫥拿出來都能輕鬆上身：經典的皮革馬術夾克、雙面設計的大衣、飛行員夾克、男裝風格的皮褲、由馬鞍襟翼構成的短褲、可以展開拉鍊而變成一方毯子的大衣、牛仔夾克、套頭針織衫、緊身裙等…。

本季大量運用相近色的組合和對比材質。視覺基調從各種不同深淺的鐵灰色與黑色堆疊展開，米色和褐色是明亮的組合，如夜晚的深咖啡色形成另一系列的光影，手繪大理石印花乍看似油彩的流動又似木紋，，與一抹亮眼的青松和苔蘚綠色，為大秀注入深秋的大自然氣息。牛仔布與皮革結合，打造出結構感十足的造型。

本季許多服裝設計元素借鑑經典男裝。圖／愛馬仕提供

整體的輪廓自然流暢。高腰線的設定修飾了腿部的長度，也讓垂墜的綁帶和長大衣的下擺擁有足夠的舞台。光澤感的羊羔皮手套、皮革襯衫和長褲設計簡潔且華麗；金屬拉鍊既具有功能。刻意不作成隱藏或同色的巧思，使得銀色的拉鍊也成為此系列重要的金屬裝飾。有的拉鍊則沿著身體曲線的挖空設計展開，彷彿愛馬仕的女子是如此舒適自在，就連何時想要拉開或拉起都能隨心所欲隨興而至。

愛馬仕呈獻自在舒適的經典衣櫥。圖／愛馬仕提供

而這種自在舒適也體現在於本季的肩線設計上。雖然諸多單品的發想來自男裝，但在Nadège Vanhée的手中，不刻意放大也不過度收窄的肩線更為貼合女性的身體線條，目標無疑是讓穿著者活動自如，搭配的鞋款以包頭跟鞋和及膝長度的馬術靴為主。