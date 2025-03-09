童年跟當兵的回憶！「阿薩姆奶茶」調漲 15變18元一次漲2成

漲聲不斷！知名國名飲料「阿薩姆奶茶」，近期傳出針對350ml鋁箔包，由原本的15元，調漲為18元，漲幅為2成。至於同類別的麥香奶茶、立頓奶茶等產品，目前在架上仍為15元。

「阿薩姆奶茶」是許多人從小喝到大的飲料，甚至陪伴許多人度過軍旅時光。除了經典原味之外，還有草莓、蘋果、泰式、香草、榛果、芋香等多種口味，並有250ml、350ml、400ml多種容量，亦有鐵鋁罐、寶特瓶等規格。除了在台灣，連在韓國超市也都可以見到阿薩姆奶茶的身影，經常成為赴韓旅客的討論話題。

近期，阿薩姆奶茶傳出因成本上漲因素，調漲350ml鋁箔包的售價，由原本的15元漲為18元。隨著價格變化，也在社群網站引起討論，有網友表示「難怪我前幾天看包裝上寫18」、「阿薩姆回不去了」、「15塊阿薩姆的時代翻篇ㄌ」。