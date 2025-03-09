彰化促銷雞蛋4盒100元還送檸檬蛋糕 有人5點半就排隊

彰化縣為全國雞蛋重要產地，近期產地蛋價低迷，彰化縣政府與彰化縣養雞協會今天在縣府廣場舉辦限量雞蛋促銷活動，4盒雞蛋100元，還加送檸檬蛋糕等蛋製品，有台中民眾清晨5點半就來排隊，直呼買到真是小確幸。

彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥說，蛋價從去年底至今已近4個月在低檔，甚至一度低到產地批發價每台斤17.5元，即使最近回到27.5元，仍僅近成本價，蛋農幾乎賠本在賣，因此許多蛋農已強制換羽減產，不排除未來還可能會缺蛋。

全台每日雞蛋需求量約12萬箱，1月中旬日產量一度逼近13萬箱，因供過於求，蛋價低靡，在蛋農持續減產下，最近日產量曾降到12萬箱以下，彰化縣養雞協會理事長施能銘說，蛋農雞蛋成本約每台斤30元，不能一直賠本賣，最近也因天氣冷雞蛋有減產，希望早日恢復供需平衡，也建議超市的蛋價應調降，讓消費者能多採買。

彰化縣長王惠美表示，全國每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，鄉親可以多多消費購買，不僅幫助蛋農，也能獲得營養又健康。彰化縣的營養午餐也推動健康雞蛋計畫，為全縣約9萬名學童，提供每周3顆雞蛋的多元膳食，總計每周將食用27萬顆雞蛋，不僅滿足學童成長所需的營養，還落實「地產地消」的SDGs理念。

彰化縣府農業處表示，彰化是全國第一大養雞大縣，縣內蛋雞場將近900多場，飼養約2千多萬隻蛋雞，主要分布在芳苑、二林、大城及竹塘四鄉鎮，一年可生產供應約43億顆雞蛋。

縣府與彰化縣養雞協會繼昨日在鹿港鎮公所辦促銷活動，今天上午8點在縣府廣場也準備 500 組4盒100元的雞蛋促銷，還加送蛋製品有檸檬蛋糕、茶葉蛋以及蛋塔，搶到頭香的趙先生說，他來自台中大肚，因平常清晨有運動習慣，又愛吃蛋，所以今天就趕個大早5點多就來排隊買物超所值的蛋，真是賺到了。