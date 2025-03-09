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免費送牛五花、限定酒款半價！墾丁也能吃乾杯燒肉了
墾丁也吃得到乾杯燒肉了！乾杯燒肉居酒屋第17家分店，近日正式插旗墾丁渡假飯店Hotel Dùa，也是首度進駐渡假飯店。為呼應休閒的渡假氣息，店內也提供17款西班牙派對調酒。為慶祝新店開幕，還可享「指定酒款半價」、「免費送牛五花」、「房客送肉盤」等不同優惠。
乾杯墾丁店位於Hotel Dùa飯店1樓，距離墾丁大街步行1分鐘，佔地81坪，提供88個客席。空間由日本知名設計師道下浩樹操刀，融合居酒屋與大自然風格，營造出放鬆的用餐氣息，並且特別設置可靈活分隔空間的隔間設計，方便團體聚餐與派對活動使用。
針對餐點，店內提供A4等級以上日本和牛、F2+等級以上澳洲和牛，還有冷藏厚切牛舌、橫膈膜、現切澳洲和牛莎朗芯牛排、烤肉醬風味牛五花等不同招牌肉品，並特別限定推出「桑格利亞」等17款西班牙派對調酒，並同步設計親親五花肉、八點乾杯、牛排猜猜看等互動活動，增添假期的熱鬧氣息。
為慶祝開幕，墾丁店於即日起至3月31日，推出「限定酒款半價」，參與打卡任務，還可獲贈免費「牛五花」，價值180元。消費滿6,666元，則可再獲贈乾杯燒肉賽車服。同時，房客憑Hotel Dùa房卡至店內消費，即可免費招待精選肉品一份。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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