全國電子林襄一日店長優惠放送 女神節大家電最低5折起 滿額再抽免單、北美雙人機票

全國電子於3月8日女王節當天，邀請超人氣啦啦隊女神林襄、李芷霖、禾羽擔任淡水店一日店長，為50周年一系列「來店50」慶祝活動揭開序幕，現場除了有「來店50」家電配對遊戲可與啦啦隊女神現場互動，林襄更親自抽出「5折折價券」，幸運粉絲直接帶走半價商品，現場氣氛熱情炸裂。

活動當天除了現場優惠，全國電子還同步推出38女王節限時優惠，即日起至3月16日，指定大家電最低5折起，指定筆電7.3折起，購買筆電還享有24期0利率，刷指定銀行卡還可獲得最高1,500點會員回饋。

購買指定電視不僅享有5折起的超值折扣，還加碼贈送好禮3選1，讓居家視聽享受再升級。空調方面，凡到門市預約空調場勘，原本需支付500元的費用，3月底前完成場勘揪給你雙倍回饋「500變1000」，送500元空調折價券與500點會員點數，並且空調單品滿3萬還能再加碼獲得1,000點會員點數（限量500名），還可申請政府節能補助最高5,000元，搭配專業精緻安裝服務，讓消費者輕鬆升級家中冷氣設備。

冰箱與洗衣機的購買優惠同樣吸引人，凡消費滿額即可參加6萬元免單抽獎，讓幸運得主直接把夢想家電免費帶回家。廚房家電部分，包括抽油煙機、瓦斯爐與熱水器等指定商品，則推出8.8折起優惠方案。